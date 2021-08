A Tuturano di Brindisi, i Carabinieri della locale Stazione, conclusione accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 60enne e un 71enne per ricettazione.

I due, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso il primo di tre batterie il secondo di quattro batterie tutte utilizzate per impianto fotovoltaico dotate di sistema gps, asportate lo scorso 16 agosto da un centro commerciale di Mesagne. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.