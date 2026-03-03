L’Amministrazione comunale annuncia la quinta edizione del Job Day “Turismo (è) lavoro”, in programma mercoledì 19 marzo 2026 nella sala polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”.

L’evento è promosso dal Comune di Fasano all’interno del progetto “Orizzonte 360°”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, e realizzato in collaborazione con un ampio partenariato territoriale.

Nel corso dell’intera giornata imprese e candidati avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi direttamente, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo nel settore turistico e individuare i profili professionali più in linea con le esigenze delle aziende del territorio.

Le aziende interessate a partecipare gratuitamente al Job Day possono richiedere uno spazio espositivo dedicato compilando il form online al seguente link (Prenota la tua postazione – Job Day 2026) entro le ore 23:00 di domenica 15 marzo. Oltre tale termine, per ragioni organizzative, il modulo non accetterà ulteriori richieste di adesione.

«Siamo ormai giunti alla quinta edizione del Job Day “Turismo è Lavoro”. Quest’anno l’evento – dice la consigliera comunale con delega ai Job days e all’incontro domanda-offerta di lavoro Madia Decarolis – si inserisce nel più ampio progetto “Punti Cardinali For Work”. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” al quale il Comune di Fasano ha aderito presentando un articolato progetto che è stato interamente finanziato dalla Regione Puglia. Ringrazio, in particolar modo, l’intero Assessorato alle Politiche giovanili e gli uffici comunali che si sono proficuamente adoperati per la candidatura del progetto. Quello del 19 marzo 2026 sarà il primo dei tre Job Days che organizzeremo all’intero del progetto “Punti Cardinali” e che, auspichiamo, saranno utilizzati, come già negli scorsi anni, quale cerniera tra le aziende turistiche del territorio alla ricerca di personale e i cittadini alla ricerca di impiego nel settore turistico. I dettagli relativi al programma della giornata e alle modalità di accesso per i candidati saranno resi noti nei prossimi giorni».

Ufficio Stampa

Città di Fasano