Un percorso immersivo alla scoperta dei riti e delle tradizioni della Settimana Santa, arricchito da momenti di narrazione, visite guidate, degustazioni e intrattenimento musicale. È “Fasano, Riti e Tradizioni della Settimana Santa”, il progetto promosso dall’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” APS – Banda della Città di Fasano, con il sostegno del Comune di Fasano e presentato ieri presso la Biblioteca di Comunità “I Portici” – Ignazio Ciaia.



Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, musicale, architettonico e gastronomico legato alla tradizione pasquale fasanese attraverso un itinerario esperienziale guidato nel centro storico, aperto gratuitamente a cittadini e viaggiatori.



Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “Ignazio Ciaia” ha coinvolto numerose realtà del territorio, creando una rete di collaborazioni che rafforza il valore dell’iniziativa: la sezione fasanese “G. Maringelli” della Società di Storia Patria per la Puglia, l’Università del Tempo Libero “S. Francesco d’Assisi” di Fasano, il “Comitato Giugno Fasanese”, il gruppo di ricerca di cultura popolare “I Canti del Faso”, i musici di “Plumis Albis”, l’Associazione “U’mbracchie”, l’Associazione Culturale “Nuova Aurora – Diac. Fiorenzo Marsella” e le Confraternite del territorio.



Le visite guidate si svolgeranno nelle seguenti giornate: Domenica 29 marzo, Mercoledì 1° aprile, Sabato 4 aprile.

Per ciascuna data sono previsti tre turni di visita nella seguente fascia oraria: ore 16.30, ore 17.15, ore 18.00

Il punto di ritrovo è fissato ai Portici delle Teresiane.

Il percorso prevede diverse tappe: la visita alle esposizioni presso la sede dell’Università del Tempo Libero “S. Francesco d’Assisi”, la visita alla Mostra Fotografica sui riti della Settimana Santa presso la sezione fasanese “G. Maringelli” della Società di Storia Patria per la Puglia, la visita alla Chiesa del Rosario e alla Chiesa del Purgatorio sempre a cura della Società di Storia Patria, la tappa a Palazzo Pezzolla con accoglienza a cura dei musici di “Plumis Albis”Albis e visita del Palazzo a cura del “Comitato Giugno Fasanese” e del gruppo di ricerca di cultura popolare “I Canti del Faso”, la visita al Museo Casa alla Fasanese a cura dell’Associazione “U’mbracchie” con degustazione e spiegazione di ricette tradizionali pasquali a cura dell’Università del Tempo Libero e infine intrattenimento musicale finale a cura della Banda della Città di Fasano e del gruppo “Plumis Albis”.

«Ringraziamo le associazioni che stanno facendo squadra per promuovere Fasano in un periodo di grande interesse turistico come quello delle vacanze pasquali – dichiara l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –. Queste visite guidate nel centro storico rappresentano un esempio concreto di come una comunità consapevole, partecipe e orgogliosa delle proprie tradizioni possa diventare una componente essenziale di un sistema turistico che funziona e che valorizza l’identità della nostra città.»



«Siamo orgogliosi di guidare questo progetto – spiega Federico De Leonardis Ragione, Presidente dell’Associazione “Ignazio Ciaia” APS – che unisce la nostra passione musicale al ricco patrimonio di tradizioni del nostro territorio, creando esperienze autentiche per cittadini e visitatori. Grazie alla rete di partner, ai preziosi consigli del coordinamento e al sostegno del Comune, offriamo un itinerario che non solo celebra le nostre tradizioni, ma genera valore culturale e turistico duraturo per il territorio».



Per info e prenotazioni è possibile recarsi presso l’Info-Point di Fasano, in Piazza Ciaia, oppure contattare lo stesso telefonicamente al numero 080/4394182, via e-mail a infopoint.fasano@gmail.com. Oppure contattare l’Associazione “Ignazio Ciaia” APS telefonicamente al numero 3715880044 o via e-mail a info@bandafasano.com

