Questa mattina, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, è stata siglata la convenzione che consentirà agli Enti della provincia di adoperare le guardie ecologiche volontarie (GEV) per la tutela dell’ambiente. È stata sottoscritta dal Consorzio di Torre Guaceto e i Comuni di Brindisi e Francavilla Fontana.

Le Gev sono un supporto fondamentale per vigilare e proteggere non solo l’area marina protetta, ma anche il resto del territorio brindisino, frutto di un percorso di formazione promosso e finanziato dal Consorzio Torre Guaceto iniziato oltre un anno addietro con l’ausilio del WWF Italia.

I pubblici ufficiali Gev, 43 in tutto e provenienti da svariati comuni della provincia di Brindisi, hanno funzioni di polizia amministrativa e operano sul territorio in affiancamento alla Polizia Provinciale.

Le guardie sono autorizzate a svolgere le attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali nonché di educazione ecologica; possono accertare e sanzionare abusi di loro diretta competenza; svolgono il loro servizio in forma del tutto gratuita.

Presenti il Presidente della Provincia Toni Matarrelli, il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto Rocky Malatesta, l’assessore del comune di Brindisi Livia Antonucci e il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo.

Brindisi, 31 luglio 2025