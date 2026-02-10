Prosegue la rassegna Tutte Le Sere Del Mondo, il progetto del Centro di Produzione Teatrale Teatri del Nord Salento, curato da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e Inti Luigi D’Elia, con il sostegno del Comune di Brindisi e del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco – Salesiani Brindisi.

Il prossimo appuntamento, giovedì 12 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Don Bosco di Brindisi, porta in scena lo spettacolo La Ridiculosa commedia, con Vincenzo Giordano, Francesco Ippolito, Alessandra Martino, Zelia Pelacani, una produzione di Crest e Nuovi Scalzi.

Una nuova drammaturgia, frutto del lavoro di creazione degli attori assieme a Claudio De Maglio. Attraverso la comicità fatta di situazioni, la compagnia parla di alcuni temi molto attuali: la speculazione edilizia, la politica corrotta, la libertà di scelta dei giovani per il proprio futuro, l’aver cura della propria terra.

È una giornata come tante altre. Friariello, un semplice contadino, si trova ad essere preso di mira da Pantalon De Borghia, un avido imprenditore edilizio, e dal dott. Graiano d’Asti, un politico facile alla corruzione. In quello stesso giorno è di ritorno a casa Florenzia, figlia dell’imprenditore che, dopo molti anni in viaggio alla ricerca della propria libertà, è costretta a tornare a casa avendo terminato ogni risorsa economica datale dal padre. Questo l’incipit cui fanno seguito equivoci e imbrogli, colpi di scena e peripezie per arrivare al lieto fine!

Uno spettacolo dinamico, fresco, emozionante e comico; dove la tradizione delle maschere del teatro italiano e le tecniche della Commedia dell’Arte si uniscono ad un linguaggio moderno, non formale e soprattutto accessibile a tutti. Gli attori sono sempre in scena: la loro capacità di giocare dentro e fuori la scena rapisce il pubblico in un ritmo incalzante di avvenimenti, lazzi, musiche dal vivo, suoni, poesia e bravura attoriale. È il puro gioco del teatro fatto dagli attori, che crea la magia e la bellezza di questo spettacolo.

A dieci anni dalla produzione dei Nuovi Scalzi e del grande successo – anche internazionale – riscosso, questa “Ridiculosa Commedia” si fa nuova grazie ad un cast di giovani attori under 35, la cui freschezza interpretativa si sprigiona sotto la guida di Claudio De Maglio e di Savino Maria Italiano: un vero e proprio passaggio di testimone, da custodire gelosamente, da accogliere con fiducia ed entusiasmo. Il codice della Commedia dell’Arte, ovvero il linguaggio espressivo del corpo e delle maschere, la musica dal vivo e i giochi col pubblico, in assenza di quarta parete, dominano anche sul testo, consentendo allo spettacolo di essere adatto ad un pubblico internazionale e di tutte le età.

L’appuntamento rientra nella missione di Tutte Le Sere Del Mondo: un viaggio tra linguaggi, storie e visioni che attraversano il contemporaneo, per creare dialogo tra artisti, territorio e comunità.

Biglietti € 10,00 (ridotto under 30, over 65 e docenti € 8,00).

Prevendita online su vivaticket.com

Info e prenotazioni al 3494490606 e al 338 773 3796

Prossimo appuntamento:

giovedì 26 febbraio ore 20.30

Teatro Don Bosco, Brindisi

Aretè Ensemble – CiprianiGambaccini

IL DIO DEL MASSACRO

di Yasmine Reza

diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini, Annika Strohm

consulenza scene e luci Michelangelo Campanale

Una commedia brillante e feroce in cui due coppie di genitori, riunite per risolvere pacificamente una lite tra i figli, finiscono per svelare ipocrisie, rivalità e fragilità umane. Tra battute taglienti e risse improvvise, il confronto civile si trasforma in un irresistibile caos di passioni e crudeltà.