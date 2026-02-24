Prosegue la rassegna Tutte Le Sere Del Mondo, il progetto del Centro di Produzione Teatrale Teatri del Nord Salento, curato da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e Inti Luigi D’Elia, con il sostegno del Comune di Brindisi e del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco – Salesiani Brindisi.

Il prossimo appuntamento, giovedì 26 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Don Bosco di Brindisi, porta in scena lo spettacolo Il dio del Massacro di Yasmina Reza con Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini, Annika Strohm per la regia di regia Areté Ensemble, M. Cipriani, A. Gambaccini.

Una commedia spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo. Ferdinand Reille, un bambino di undici anni, colpisce al volto con un bastone il coetaneo Bruno Houllié e durante il litigio gli rompe due denti. Le due coppie di genitori si incontrano il giorno dopo per risolvere l’accaduto in modo adulto e pacifico, ma nonostante i buoni propositi di rispetto ed amore reciproco, le buone maniere vengono presto dimenticate da entrambe le famiglie e la discussione degenera in un’altalena di imprevisti, battute al vetriolo, “sgambetti”, e raffinate crudeltà… I quattro genitori nella strenua difesa di ciò che hanno di più caro raderanno al suolo i capisaldi della convenzione sociale. La drammaturga francese si addentra nelle relazioni famigliari e sociali, le scompone, ne fa emergere tutte le contraddizioni ed i paradossi creando un meccanismo che fa di una situazione comune un’esplosione di assurda attualità, soprattutto ci guida nel mondo della coppia, della coppia con figli, della coppia con figli alle prese con altri genitori, con la società.

Tutta l’umanità è accomunata dall’ ”essere figlio” e su questa verità assoluta (e sulle relative ferite) si basa la nostra società. I bambini crescono ed imparano come vivere in questo mondo guardando e specchiandosi negli adulti; prendendoli come esempio e copiandoli. Questa pièce ci mostra come, gli adulti moderni, siano nient’altro che bambini più “alti” che continuano a comportarsi in modo infantile. Come e quando si diventa veramente adulto?

Una scenografia essenziale nei suoi materiali, nelle sue linee e nelle sue necessità sceniche lascia spazio interamente alla verve degli attori, mettendo in luce uno spettacolo completamente incentrato sulle relazioni, e quei piccoli dettagli del gioco attoriale che esaltano le qualità di questo meraviglioso testo. Una commedia che con grande maestria mette in luce le quotidiane crudeltà che diamo in pasto ai nostri simili: si ride, si ride di noi ed al contempo, con spietata lucidità, la Reza, ci aiuta a comprendere noi stessi e a crescere come genitori e come esseri umani.

L’appuntamento rientra nella missione di Tutte Le Sere Del Mondo: un viaggio tra linguaggi, storie e visioni che attraversano il contemporaneo, per creare dialogo tra artisti, territorio e comunità.

IL DIO DEL MASSACRO

Di Yasmine Reza

Una produzione Areté Ensemble e Cipriani Gambaccini

Diretto e interpretato da

Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Sara Salvemini, Annika Strøhm

Consulenza scene e luci Michelangelo Campanale

Costumi Maria Pascale

Realizzata con il supporto di TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese e Tex_il Teatro dell’ExFadda, oltre che con la collaborazione del Comune di Pergola e la compagnia teatrale Malalingua

Biglietti € 10,00 (ridotto under 30, over 65 e docenti € 8,00).

Prossimo appuntamento:

giovedì 5 marzo ore 20.30

Teatro Don Bosco, Brindisi

Factory compagnia transadriatica

PALOMA, BALLATA CONTROTEMPO

con Michela Marrazzi e rocco Nigro

drammaturgia e regia di Tonio De Nitto

Un dialogo poetico tra una marionetta donna e la musica: due anime che si inseguono tra gesti, suoni e ricordi. Paloma, fragile e canterina, affronta il tempo che tutto divora, in un viaggio intimo tra memoria, infanzia e vita.