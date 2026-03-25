Per la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, Domenica 29 marzo alle ore 18.00 al Teatro Don Bosco di Brindisi va in scena Rosaluna e i lupi del progetto GG di Prama e accademia perduta.

Lo spettacolo racconta la storia di Rosaluna, abitante del Paese dei Noncontenti, che un giorno inizia a cantare, e viola una regola imposta dal Sindaco, e poi ancora e ancora, fino a ritrovarsi dall’altra parte, dove “non ci si va”. E in questo andare, compie un viaggio Rosaluna, per poi infine brillare in un mondo nuovo, in un modo nuovo. Come luna.

Attraverso i corpi degli attori e l’uso delle maschere e del pupazzo mosso a vista, lo spettacolo vuole stimolare l’immaginario dei piccolissimi esplorando i temi della paura, del coraggio e della libertà. Libertà di essere se stessi, autori della propria vita, parte attiva del mondo.

Le musiche originali si intrecciano alla tessitura drammaturgica, portando avanti la storia di chi non teme di essere quello che è. Di chi va oltre. Oltre le aspettative, la realtà, il quotidiano.

La storia di Rosaluna, una piccola grande donna, capace di superare i confini di quello che c’è già.

Capace di andare oltre i Noncontenti. Illuminando un po’ le loro paure e anche le loro vite.

Uno spettacolo di piccole e grandi luci. Di mille fuochi.

La compagnia sceglie di raccontare questa storia per parlare all’infanzia, per poter dire ai piccoli e ai loro grandi di non farsi bastare nulla, di non arroccarsi, di non chiudere la porta di casa e non rimanere immobili dentro ai propri confini. Dentro al proprio villaggio. Ma di andare oltre, alla ricerca di qualcosa di nuovo. Di scegliere e di crearsi il mondo proprio.

“Cercatevi le vostre stelle. E prendetevi la luna. Ognuno la sua ovviamente.”

Questa storia è accaduta nel Paese dei Noncontenti, in un tempo in cui la luna non esisteva ancora.

La notte era sempre buia, e gli abitanti non erano mai contenti…

Nel Paese dei Noncontenti sono tanti e anche di più.

Lì tutto fila liscio, perché ci sono regole chiare, e un Sindaco che le fa rispettare. Ma un giorno accade qualcosa di strano, che rompe tutto quello che sembrava calmo e perfetto. Un giorno Rosaluna, inizia a fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto. Qualcosa di proibito: inizia a cantare! E se tutti iniziassero a farlo?

E se la gente prendesse esempio da lei? Cosa accadrebbe alla calma del Paese? Rosaluna improvvisamente diventa ingombrante, disturbante. Diversa da tutti gli altri.

Ma le sue note che nessuno vuole sono come miele per i lupi della foresta.

E se Rosaluna attirasse anche i lupi? E se un giorno tutti i lupi per ascoltarla arrivassero in Paese?

Che cosa succederà? Cosa accadrà a Rosaluna?

Forse per saperlo basta alzare gli occhi e seguire un piccolo ululato.

E poi guardare quella luce grande, che qualche sera si fa piena e illumina il cielo e anche tutto quello che sotto c’è. E che illumina anche noi, con le nostre paure, i nostri sogni e i nostri segreti.

“Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì,

altri giurarono e spergiurarono di non essere mai stati lì”

(F. De Gregori, La donna cannone)

Età: 3 – 8 anni

Teatro d’attore e di figura

Durata: 50′

ROSALUNA E I LUPI

(liberamente tratto da “Rosa Luna e i lupi” di Magali Le Huche)

con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti /Elena Gaffuri

luci Donatello Galloni

scenografie Donatello Galloni e Ilaria Comisso

pupazzi Ilaria Comisso

decorazioni Ilaria Comisso e Emanuela Savi

movimenti scenici Manfredi Perego

musiche Davide Zilli, Rolando Marchesini, Claudio Poldo Parrino

costumi Patrizia Caggiati

occhio esterno Elena Gaffuri

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Spettacolo vincitore del concorso Young&Kids

al FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea 2025 di Lugano

Genere: Teatro d’attore e di figura per ragazzi e famiglie

Età consigliata: dai 3 anni in su

Durata: 50 minuti

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

I cartelloni si svilupperanno tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco, due luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Per info e prenotazioni:

338 7733796 – 349 4490606

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

Domenica 29 marzo ore 18

Teatro Don Bosco di Brindisi

Progetto GG

ROSALUNA E I LUPI

con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti

Uno spettacolo poetico e visivo per bambini dai 3 anni in su, che fonde teatro d’attore, pupazzi mossi a vista e musica originale per invitare ogni spettatore a diventare autore della propria vita.