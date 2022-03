Con la vittoria numero 18 del campionato (su 19 partite), la Limongelli Dinamo Basket Brindisi continua la sua strepitosa stagione ai vertici del campionato regionale di serie C Silver in coabitazione con la Sveva Lucera che – con il suo roster di categoria superiore – gareggia proprio con la Dinamo per il primato assoluto.

La classifica recita Limongelli Brindisi e Pallacanestro Sveva in testa al torneo con 36 punti (la Dinamo con una gara in meno disputata) ed il primo degli scontri diretti tra le due squadre che si giocherà stasera, mercoledì 23 marzo, sul parquet del PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi alle 20:30 che vale quanto un match point in un torneo di tennis.

I dauni possono disporre di un collettivo davvero forte e competitivo con atleti che hanno giocato ad alti livelli, anche in categorie superiori. Ivan Scarponi, ala di 36 anni, vanta diversi campionati in serie B ed è un assoluto protagonista della categoria con quasi 16 punti di media. Con lui Umberto Gramazio, motore della squadra e proveniente da Manfredonia, Di Ianni è il centro titolare con un trascorso in serie B e due stagioni a Latina in A2: viaggia in doppia cifra con quasi 13 punti ad allacciata di scarpe. Anche Walter Alvisi è stato prelevato da Manfredonia e garantisce solidità in difesa ed un buon contributo in attacco. E per finire in bellezza l’ala Rokas Pocius, alla quinta stagione in Italia, che è il cannoniere della squadra con oltre 20 punti a partita.

La Dinamo Brindisi, dal canto suo, è in striscia positiva da ben 13 gare e l’ultima vittoria di sabato contro il Basket Barletta (73-54) è stata portata a casa con una grande prestazione difensiva ed uno spirito di gruppo davvero incredibile nonostante le importanti assenze di Antonio Caloia e Francesco Ferrienti. La Limongelli vanta una coppia di stranieri di livello assoluto con Mantvydas Staselis top scorer della squadra – e dell’intero campionato – con 26.4 punti di media e Darius Kibildis, tiratore mortifero da tre punti e grande assistman. Per il miglior attacco del campionato (quasi 90 punti di media) una bella notizia in vista della prossima sfida proprio contro la Sveva Lucera.

Una gara che si preannuncia vietata ai deboli di cuore dove si dovrà giocare la partita perfetta: capitan Rollo e compagni proverranno a portare a casa i due punti in questo primo round contro Lucera consapevoli della grande posta in palio.

Servirà il pubblico delle grandissime occasioni: tutti i tifosi e gli appassionati sono chiamati a seguire questa magnifica squadra che sta dando lustro a tutta la città di Brindisi e che sta davvero provando a compiere un miracolo sportivo.

L’appuntamento è di quelli da non mancare assolutamente ed è fissato per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 20:30 al PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi. Ingresso libero con Super Green Pass e fino alla capienza prevista per legge, indossando per tutta la durata dell’incontro la mascherina FFP2. Apertura porte a partire dalle ore 19:30.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi