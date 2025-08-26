August 26, 2025
Brindisi celebra gli 800 anni delle nozze tra Federico II e Isabella di Brienne e l’arrivo del Santo Patrono con la XIII Edizione del Medieval Fest, un evento che unirà storia, spettacolo e comunità.

Dal 5 al 7 settembre il centro storico e il lungomare si trasformeranno in un grande museo diffuso, dove le associazioni dell’ATS EPICA metteranno in rete i luoghi della cultura della città: la Palazzina del Belvedere, la Casa del Turista e l’ex Convento delle Scuole Pie.

Il festival non sarà una semplice rievocazione, ma una vera esperienza didattica e coinvolgente.

Le strade e le piazze si popoleranno di artisti di strada, rievocatori e antichi mestieri, che riporteranno in vita figure, atmosfere e saperi del Medioevo. Nelle botteghe dei Borghi dei Saperi artigiani e maestri coinvolgeranno il pubblico nel proprio lavoro, utilizzando utensili di legno, stoffe, carta e inchiostri, mentre nella corte dell’ex Convento delle Scuole Pie il Borgo dei Sapori, curato da Slow Food Brindisi lo accoglierà con degustazioni e racconti enogastronomici.
Tutto l’evento intende dunque essere una macchina del tempo che unisce i suoni, i sapori e le tradizioni popolari, e che pone particolare attenzione all’accessibilità grazie a mappe tattili, QR audio e supporti LIS.

Il programma si apre venerdì 5 settembre alle 18:30 sulla Terrazza della Palazzina Belvedere con il dialogo dello storico Giacomo Carito: “Brindisi nell’età di Federico II tra il fasto di nozze imperiali e il quotidiano vivere”. A seguire, la facciata della Casa del Turista sarà illuminata dal videomapping “Federico II e la crociata della Pace”.
Sabato 6 e domenica 7 settembre, alle ore 17:30, partirà dalla Palazzina del Belvedere la Caccia al Tesoro “Sui passi di Federico”, con iscrizione obbligatoria entro il 3 settembre sul sito www.pastpuglia.it o al numero 0831562808. Dalle 19:00 alle 22:00, la Casa del Turista e l’ex Convento delle Scuole Pie ospiteranno i Borghi dei Saperi e dei Sapori, animati da rievocazioni, mostre e degustazioni.

 

Un cartellone reso possibile grazie al lavoro congiunto di tutti i partner: Società di Storia Patria per la Puglia – Associazione Culturale Le Colonne, APS Vola Alto – APS Brindisi e le Antiche Strade, APS Daedalus – APS Brindisi Tabernacle – APS Brvndisivm Historica –
Slow Food Brindisi – Cooply.

Il Medieval Fest gode del sostegno del Comune di Brindisi e della Camera di Commercio, con il patrocinio della Provincia di Brindisi, dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e il supporto del media partner Colonne Shopping Centre.

Una rete che guarda al futuro: il festival è infatti concepito come progetto pilota per sviluppare percorsi storici e attrattivi dedicati a studenti, famiglie e turisti lungo tutto l’anno, trasformando Brindisi in un laboratorio permanente di cultura e accoglienza.

Per il programma dettagliato e per scoprire i protagonisti del Medieval Fest 2025 è disponibile il sito ufficiale www.medievalfest.it.

 

PROGRAMMA

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

18:30 – Palazzina Belvedere (Lungomare di Brindisi)
Dialogo con lo storico Giacomo Carito
“Brindisi nell’età di Federico II tra il fasto di nozze imperiali e il quotidiano vivere”

A seguire
Casa del Turista (Lungomare di Brindisi)
Videomapping “Federico II e la crociata della Pace”

 

SABATO 6 E DOMENICA 7 SETTEMBRE

17:30 – Palazzina del Belvedere
Caccia al Tesoro “Sui passi di Federico II”
iscrizione entro il 3 settembre sul sito:
https://www.pastpuglia.it/attivita/000038/medieval-fest-xiii-edizione-caccia-al-tesoro

19:00–22:00 – Casa del Turista e Ex Convento Scuole Pie
Borghi dei Saperi e dei Sapori
Accesso libero a tutte le attività
Caccia al Tesoro – Il segreto dell’Imperatore
C’era una volta un imperatore che amava stupire il mondo. Federico II di Svevia, lo stupor mundi, scelse Brindisi come teatro delle sue imprese e come porto da cui partire verso l’Oriente.
Ma la città conserva ancora un suo segreto, nascosto tra palazzi, chiese e antiche pietre: un segreto che solo i più curiosi potranno ritrovare.
Con il Medieval Fest, le famiglie e i giovani avventurieri sono chiamati a mettersi in gioco in una caccia al tesoro tra i luoghi simbolo della città. Indizi, prove e personaggi guideranno i partecipanti attraverso la Palazzina Belvedere, le colonne terminali della via Appia, il Duomo,
la Chiesa di San Giovanni al Sepolcro e l’ex Convento delle Scuole Pie, fino a giungere alla Casa del Turista.

Solo chi saprà osservare, ascoltare e lasciarsi incantare dalla storia troverà l’ultima chiave per aprire la stanza segreta e svelare l’antico testamento dell’Imperatore.

Iscrizioni entro il 3 settembre sulla piattaforma www.pastpuglia.it o direttamente presso la Palazzina Belvedere o al numero 0831562808

