Dopo il pari di Matera e due gare consecutive in trasferta, torna tra le mura amiche del Vito Curlo l’US Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica, 17 novembre, ospiterà la Virtus Francavilla nel match della 12^ giornata della Serie D-Girone H.

Il club allenato da Ciro Ginestra, retrocesso la scorsa estate dalla Serie C, ha iniziato ottimamente il campionato con 6 vittorie consecutive, rallentando però nelle ultime settimane la propria corsa e perdendo la vetta della classifica, ora distante 4 punti. Il ritorno alla vittoria nello scorso turno interno contro il Costa d’Amalfi, ha poi ridato parzialmente slancio al morale della rosa (nella quale, tra gli altri, milita l’ex Franco Sosa), reduce però anche dall’eliminazione in Coppa Italia. Gli arrivi negli ultimi giorni di Alex Sirri, Simone Bolognese e Ciro Cipolletta hanno in ogni caso rafforzato un gruppo già forte, che sicuramente darà filo da torcere formazione fasanese, nuovamente guidata in panchina nell’occasione da Natale Gonnella (al posto dello squalificato Gaetano Iannini), che dichiara: “Sappiamo di incontrare una delle squadre più forti del girone, ma noi dobbiamo solo dare conferma a quanto di buono fatto di domenica scorsa sperando di raccogliere l’intera posta in palio per regalare qualcosa sia a noi, staff e giocatori, che a tutti i tifosi. L’intera rosa è a disposizione, ci siamo allenati molto bene e sono convinto che faremo una grande prestazione, con l’auspicio di migliorare nelle decisioni negli ultimi metri, nell’area avversaria e sotto porta, perché di fatto è l’unica cosa che ci manca per muovere con decisione la classifica>”.

Ad arbitrare la partita, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta tv sul canale 77 ed in streaming su www.teleregionecolor.com, sarà il sig. Giuseppe Scarpati della sezione AIA di Formia, coadiuvato dai sig.ri Filippo Panebarca e Francesco Di Muzio entrambi della sezione di Foggia.

I tifosi ospiti potranno acquistare il biglietto, senza limitazioni, al link urly.it/312q6h, entro le ore 19 di domani, sabato 16 novembre. I biglietti per il pubblico locale sono invece in vendita presso il Collodi Cafè di via della Resistenza 10 a Fasano, con il botteghino del “Vito Curlo” che sarà aperto circa un’ora prima dell’incontro.

Il quadro completo del 12° turno (14.30): Brindisi-Matera, Casarano-Ugento (18), Fasano-Virtus Francavilla (15), Costa d’Amalfi-Fidelis Andria, Gravina-Francavilla, Ischia-Manfredonia, Martina-Angri (15.30), Palmese-Nocerina, Real Acerrana-Nardò.

UFFICIO STAMPA CITTA’ DI FASANO