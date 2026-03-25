Brindisi a cavallo

La prima tappa di turismo equestre organizzata dalla Federazione pugliese della FITETREC si terrà a Brindisi il 29 marzo, la domenica delle palme.

L’evento dal titolo “A cavallo sul canale reale e sui canali di apani e giancola” è realizzato dalle Associazioni AcquadueO e L&B.

Le due Associazioni gestiscono un centro ippico con 50 cavalli situato a ridosso dei confini di tre comuni, Brindisi, Mesagne e San Vito dei N.nni.

Nel centro si effettuano tra le tante attività corsi di equitazione e si organizzano passeggiate a cavallo.

L’attività che si intende promuovere e per la quale negli ultimi anni è in crescita la domanda di partecipazione è quella del turismo equestre.

Il turismo equestre è una disciplina e una forma di turismo lento, sostenibile e consapevole che unisce la passione per il cavallo alla scoperta del territorio.

Le nostre Associazioni, riferiscono Valerio e Marcello Ostuni, dopo le due passeggiate del 2025, la prima a maggio su un tratto costiero di Torre Guaceto e la seconda ad ottobre in occasione dell’Appia day tra le campagne di Mesagne e Brindisi e terminata con la degustazione dei vini della Masseria Masciullo, propongono quest’anno una passeggiata volta a far conoscere parti di territorio rurale del Comune capoluogo, tratti di costa, i tre canali più importanti che sfociano nel tratto di mare a nord, e che terminerà presso il Bosco di Tommaso, situato in contrada Giancola, un bosco giovane, nato nel 2013 che, otterrà, a breve, il riconoscimento di bosco didattico.

Quest’anno il percorso sarà di 12 km, più breve ed alla portata anche di coloro che salgono da poco a cavallo, è prevista la partenza alle ore 9.00 dalla Cripta di San Biagio (agro di Brindisi) e l’arrivo alle ore 13.00 presso il Bosco di Tommaso, a due passi dal Santuario di Jaddico e dal più conosciuto bosco del Compare.

L’obiettivo che le due Associazioni hanno è quello di progettare le prime ippovie della nostra provincia coinvolgendo in primis i Comuni e la Provincia che hanno la competenza sulla gestione e la manutenzione anche delle strade rurali, spesso dimenticate e in uno stato di abbandono che ne compromette, in molti casi, la percorribilità con qualsiasi mezzo, soprattutto in bici ma anche a piedi.

Tra i partner che si intende coinvolgere anche il GAL del territorio, i Gruppi nascono con l’obiettivo principale di strutturare e mettere in atto una strategia partecipativa di sviluppo di un’area rurale.

La provincia brindisina è ricca di risorse naturali, beni archeologici, masserie, che per il turismo lento rappresentano un vero e proprio tesoro.

Mettere insieme soggetti pubblici e privati che hanno l’interesse a valorizzare il territorio rurale e costiero, possibilmente in sella ai cavalli è il nostro sogno.

La giornata si concluderà con un rinfresco e la possibilità di conoscere cavalli e cavalieri.

I vini saranno offerti dalle Cantine Masseria Masciullo e Risveglio Agricolo.