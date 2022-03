Tutto pronto per la I Edizione della “Camminata e Corsa Rosa”. È salito a 150 il numero delle donne che hanno sottoscritto la partecipazione all’evento podistico, patrocinato dal Comune di Brindisi, ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi. Appuntamento confermato quindi per domani, domenica 13 marzo 2022 con start alle ore 10 (raduno in Via Giuseppe Pisanelli ore 9:30).

“Siamo pronti per dare un messaggio tangibile contro la violenza sulle donne, – dichiara il maestro Carmine Iaia – un gruppo di persone compatto e deciso a dire basta, nel rispetto di tutta la sfera dell’universo femminile, a minacce, soprusi, atti di violenza e costrizioni che provocano sofferenza fisica, sessuale o psicologica in mogli, madri, figlie e sorelle!!!”

L’appuntamento, che non a caso arriva nel mese in cui ricorre la “festa della donna”, assume valori dello sport come rispetto, impegno, sacrificio e collaborazione ed è promosso in tandem con le associazioni sportive brindisine di “Uniti per lo sport”, aveva già superato quota 100 partecipanti iscritte prime di domenica scorsa, dat inizialmente indicata per lo svolgimento e poi saltata a causa del maltempo.

Come noto, la “Camminata e Corsa Rosa” sarà caratterizzata da percorso podistico non competitivo di 4 Km tra le vie del centro del Capoluogo Adriatico, segnalato da frecce rosse e indicato alle partecipanti da una ragazza che si posizionerà in testa al gruppo. Partendo dal punto di raduno, la palestra della Boxe Iaia, al civico 3 di Via Giuseppe Pisanelli, le partecipanti formeranno un unico grande corteo che si muoverà compatto alle ore 10 in punto. Dopo aver percorso i corsi principali le Piazze Cairoli e Santa Teresa, giungendo da via Del Mare al Lungomare Regina Margherita e poi tornando in via Pisanelli dove, nei pressi della palestra ci sarà il momento clou: l’inaugurazione di una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che il sodalizio pugilistico del maestro Carmine Iaia donerà alla città di Brindisi come atto conclusivo della manifestazione.

