È l’intera comunità ecclesiale dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni ad apprestarsi a vivere, in cammino sinodale, l’esperienza della «Settimana Biblica», che si articola in due incontri pomeridiani presso il teatro della Parrocchia S. Vito Martire in Brindisi, il 18 e 19 gennaio prossimi, e nei tavoli di discernimento, convocati su singole tematiche ed in diversi centri della diocesi il prossimo sabato 27 gennaio.

«Si tratta di due incontri, due momenti, che vanno ad integrare il cammino sinodale – ha detto S. E. mons. Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni -. Tale cammino è giunto alla fase sapienziale, cioè quella fase in cui si riflette su quelli che sono gli orientamenti da prendere e che devono portare, nella fase profetica, a fare delle scelte concrete come Chiesa. Questa fase sapienziale – ha proseguito – la iniziamo con due momenti di ascolto della parola di Dio». Quindi ha precisato: «Sappiamo che fondamentale per il cammino sinodale è l’ascolto della Spirito che parla attraverso la Parola di Dio. Giovedì 18 – ha aggiunto mons. Intini – sarà con noi mons. Antonio Pitta, docente ordinario di Esegesi presso la Pontifica Università Lateranense, il quale ci aiuterà a fare una lettura sapienziale dell’episodio dei discepoli di Emmaus, icona che accompagna quest’anno il cammino sinodale. E poi, venerdì 19, sarà con noi la prof. Rosanna Virgili, anch’essa biblista, docente di Esegesi nell’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona, la quale ci aiuterà a leggere in chiave attuale i libri sapienziali e i libri profetici. Ciò significa – ha concluso –, andare a prendere attraverso l’esperienza profetica dell’Antico Testamento, e quella sapienziale, quei richiami che sono utili per noi oggi nel cammino sinodale».

Entrambi gli incontri sono aperti a tutta la Comunità ecclesiale ed avranno sempre inizio alle ore 18.00.

«Faranno seguito, sabato 27 gennaio, tavoli di discernimento a cui si iscriveranno gli operatori per un confronto alla luce di quelle che sono le relazioni di mons. Pitta e della prof. Virgili – ha concluso l’arcivescovo Intini –. Invito a partecipare e a coinvolgersi, perché il cammino sinodale va verso la fase profetica e ci stimolerà a fare scelte importanti per la vita della nostra comunità». (m.a. – a.s.)

