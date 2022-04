Prende il via il 27 maggio la trentasettesima stagione concertistica “BrindisiClassica” dell’Associazione Artistico Musicale “Nino Rota”, con un cartellone di sedici spettacoli musicali di ogni genere e per tutti i gusti in programma al Nuovo Teatro Verdi, nel chiostro San Paolo Eremita e al Salone di rappresentanza della Provincia.

A inaugurare la rassegna, diretta dalle Professoresse Silvana Libardo e Francesca Salvemini, sarà il prestigioso ensemble internazionale “Fabrizio Bosso Quartet”, che eseguirà al Nuovo Teatro Verdi “WE4”, l’ultimo l’album del gruppo, che esprime pienamente, nel suono, nell’interplay e nella scrittura, quell’idea di condivisione totale che rappresenta da anni la cifra stilistica del pensiero musicale di Bosso.

Seguiranno sei spettacoli all’aperto, nel monumentale Chiostro San Paolo Eremita, ove vi esibiranno in successione: il quintetto “Contamination Open Ensemble”, con musiche borderline, vivaci e ricche di ritmi ed energia; il famoso duo tanguero Chiacchiaretta/Arlia (bandoneon/pianoforte); l’ensemble “Angela Semerano 5ETT” per un tributo a Lady Gaga; il duo pianistico internazionale Schiavo/Marchegiani; il brillante duo Chieli/Diaz (tromba/pianoforte) con arrangiamenti di celebri colonne sonore e il quintetto “Conjunto el Duende” con inedite e imperdibili interpretazioni dal repertorio di Astor Piazzolla.

La ripresa autunnale presenta sei appuntamenti al Nuovo Teatro Verdi e tre al Salone di rappresentanza della Provincia. In teatro saranno rappresentati: il balletto “Astor, un Secolo di Tango” con musica dal vivo e i danzatori del “Balletto di Roma”, l’operetta “Il paese dei campanelli” della compagnia di Corrado Abbati e il concerto di Natale con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari. Nel foyer dello stesso Teatro Verdi saranno ospitati tre gruppi di raro pregio: il notissimo fisarmonicista Gianni Fassetta in trio con le figlie Erica (vl) ed Elisa (vlc); il clarinettista di rango internazionale Giovanni Lanzini, anche lui in trio con i figli Elisa e Michele e il sestetto “Oscar Movies Ensemble”, che offre un seducente percorso di musica e cinema da Chaplin a Morricone.

Il Salone della Provincia accoglierà, infine, tre recital pianistici di tre straordinari talenti della nostra Puglia: Camilla Chiga di Brindisi, Roberto Imperatrice di Taranto e Serena Valluzzi di Bari, che offriranno la loro interpretazione di celebri pagine della letteratura pianistica di tutti i tempi.

Gli abbonamenti sono in vendita presso la sede dell’Associazione. Per info: www.associazioneninorota.it, tel. 3389097290 – 3288440033.