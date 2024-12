Anche quest’anno torna, ormai come tradizione, l’appuntamento che mette al centro i bambini e le famiglie: “La Magia del Natale”. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento è realizzato dall’associazione FRAILA con il supporto del Comune di Ostuni – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili.

L’iniziativa è inserita nel calendario delle attività natalizie promosse dall’amministrazione comunale: un villaggio dedicato a Babbo Natale, con tre giorni ricchi di magia, spettacolo e musica.

“Siamo felici e soddisfatti, come realtà associativa, per la fiducia che il Comune di Ostuni ha riposto nuovamente in noi” – afferma Francesca Anglani, presidente dell’associazione FRAILA. “Il nostro impegno per i più piccoli è quotidiano, grazie alle tante attività che svolgiamo. La Magia del Natale è stata la prima manifestazione pubblica che abbiamo realizzato quattro anni fa, e siamo particolarmente felici di tornare con le nostre attività in piazza.”

Programma dell’evento

L’evento si terrà nel weekend che precede il Natale, dal 20 al 22 dicembre, e si svolgerà tra Piazza della Libertà e il Chiostro di San Francesco. Ogni giorno il villaggio aprirà alle ore 18.00, offrendo un’atmosfera unica, tra sapori e tradizioni natalizie.

20 dicembre

Ad aprire la tre giorni, come da tradizione, sarà l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – San Giovanni Bosco, che si esibirà nel classico concerto di Natale.

21 dicembre

Nella giornata di sabato, Babbo Natale accoglierà tutti i bambini nella sua casetta, raccogliendo letterine e salutando i più piccoli. L’atmosfera sarà arricchita da spettacoli di arte di strada e magia.

22 dicembre

L’ultimo giorno de “La Magia del Natale” sarà dedicato alla musica dei cartoni animati, con la band “Le Stelle di Hokuto”. Grande novità del 2024 sarà il presepe vivente, realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia.

Durante l’evento, sarà possibile gustare delizie come zucchero filato, pop corn e prodotti tipici della tradizione natalizia: pettole, ciambelline, caldarroste, cioccolata calda e vin brulé. Sarà inoltre presente un piccolo mercatino natalizio.

Uno spazio speciale sarà riservato ai centri che si occupano di ragazzi con disabilità, che esporranno i loro lavoretti natalizi, promuovendo inclusione e solidarietà.

“Il Natale è la festa dei bambini: i suoi principali destinatari e protagonisti. Una ricorrenza particolarmente magica e significativa per i più piccoli, vissuta con grande entusiasmo e attesa.

L’arrivo di Babbo Natale, la preparazione dei regali e l’atmosfera magica rendono questa festa unica e speciale per loro. Per questo, l’Assessorato alle Politiche Sociali ha voluto dedicare, all’interno del calendario natalizio, tre giorni ai nostri piccoli concittadini.

Non solo canti, musica e giochi: il Natale dei bambini sarà anche un momento privilegiato per promuovere l’inclusione, la solidarietà e il rispetto delle diversità, grazie alla collaborazione con i centri per ragazzi speciali presenti nella nostra città. Un ringraziamento particolare va all’associazione FRAILA” – conclude l’assessore Antonella Turco – che da anni allieta le giornate festive dei nostri bambini con le sue preziose iniziative.”

WhatsApp Image 2024-12-11 at 12.39.30.jpeg