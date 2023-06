La Uil di Brindisi esprime l’augurio di buon lavoro alla nuova Giunta Municipale della città capoluogo. Brindisi ha urgenza di ripartire in tutti i settori economici e sociali per cogliere la sfida dei tanti e diversi cambiamenti della nostra epoca. Il Sindaco Marchionna e l’Amministrazione Comunale che egli ha delineato hanno tutte le premesse – di competenze, motivazione e direzione – per dotare la città ed il territorio di un governo all’altezza delle risposte che merita.

Il nostro Sindacato – il Sindacato delle persone – non starà a guardare: proseguirà nella sua azione di analisi e stimolo dell’attività amministrativa soprattutto su temi cruciali per la qualità della vita dei brindisini e per quelle scelte strategiche capaci di condizionare il futuro di questa terra. I nostri stimoli all’Amministrazione Comunale saranno sempre propositivi e costruttivi.

L’invito che rivolgiamo alla nuova Amministrazione Comunale è lo stesso con cui abbiamo accompagnato l’intera campagna elettorale: la priorità per Brindisi è #ProgrammareOltreEmergenze. L’amministrazione e le soluzioni d’urgenza, senza una visione ed una prospettiva, sono il vero limite della politica del nostro territorio da troppi anni.

La prima, grande, urgente emergenza riguarda la Sanità. Mancano medici ed infermieri e per strani «combinati disposti» sembra non ci sia la possibilità di assumere (!). I ricoveri sono bloccati, le liste d’attesa per un esame diagnostico o una visita specialistica interminabili. Occorre evitare di sentirsi male. Come apportare significative soluzioni?

Il secondo importante aspetto riguarda le politiche di sviluppo ed il lavoro. È fondamentale creare nuovi posti di lavoro a partire da settori ancora non esplorati a sufficienza come il Turismo, la Cultura, la Città Universitaria e ravvivare settori storici per l’economia brindisina come l’Agricoltura e a Logistica e le sue infrastrutture. È fondamentale portare avanti la Transizione Ecologica ma nessuno deve rimanere indietro.

Vi è poi il grande tema della Cultura, in modo particolare della cultura della Legalità e di quella connessa al mondo dei giovani. Verso il loro futuro è diretto il nostro impegno quotidiano.

Ora, con la nuova Amministrazione pienamente in carica, è il momento dei fatti. Per Brindisi e per tutti i brindisini.

Fabrizio Caliolo

Coordinatore Provinciale UIL Brindisi