Nella giornata di oggi – giovedì 27 marzo – nel Petrolchimico di Brindisi si è tenuto un incontro fra azienda Versalis e Sindacati per discutere della tempistica e delle modalità di fermata dell’impianto Cracking. All’incontro hanno partecipato rappresentanti della stessa società Versalis e le Segreterie Territoriali di UILTEC UIL, FEMCA CISL, CISAL CHIMICI e UGL CHIMICI, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nella medesima Azienda.

Il confronto di oggi fa seguito alla firma del Protocollo di Intesa dello scorso 10 marzo presso il Ministero sottoscritto, oltre che dal Governo Italiano, dall’Eni, dalla Versalis e da diverse sigle sindacali fra le quali UILTEC e UIL.

In queste ore è arrivata l’adesione al Protocollo di Intesa anche da parte della Regione Siciliana mentre la Lombardia aveva già espresso il proprio parere favorevole. Ci auguriamo che nelle prossime ore anche la Regione Puglia riconosca il Protocollo d’Intesa come strumento utile a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali di tutti i lavoratori, diretti e dell’indotto, e l’operatività del sito produttivo di Brindisi, pur nelle inevitabili trasformazione che vi saranno.

Durante l’incontro di oggi l’Azienda ha fornito ai Sindacati importanti conferme sul futuro prossimo e venturo a partire dalla fermata dell’impianto Cracking.

Il Cracking non verrà dismesso ma posto “in stato di conservazione”, così come fortemente voluto dalla Uiltec e dalle altre sigle sindacali firmatarie dell’Accordo. Ciò consentirà una possibile futura rimessa in servizio dell’impianto se le condizioni di mercato lo consentiranno.

Seconda positiva conferma è l’intenzione da parte della Azienda di utilizzare le attuali maestranze dell’indotto per le attività di fermata e manutenzione dell’impianto di Cracking.

Terza positiva conferma è l’intenzione da parte di Versalis di mantenere gli assetti occupazionali sia dei lavoratori diretti, sia dei lavoratori del Consorzio, che dell’intero indotto. Questo era uno dei punti principali del Protocollo d’Intesa sottoscritto dai Sindacati. Inoltre l’Azienda ha confermato anche l’impegno a rifornirsi di etilene e di monomeri via nave, notizia particolarmente importante per la piena operatività dell’impianto Basell.

A proposito di Basell: ci sorprendono negativamente le dichiarazioni stampa apparse in questi giorni – attribuite alla direzione aziendale di Basell Brindisi – circa la necessità di “bruciare in candela” l’off gas dell’impianto brindisino. Siamo stupiti in quanto sia nel corso nell’incontro in Task Force regionale (6 febbraio), sia durante l’incontro del 19 marzo a Roma con le Segreterie Nazionali del Sindacato l’azienda LyondellBasell ha sempre sostenuto che le modifiche tecnologiche necessarie a mantenere in marcia l’impianto PP2 anche dopo la fermata del Cracking Versalis fossero in corso di attuazione. Abbiamo verificato che le modifiche annunciate dall’Azienda risultano concluse e pertanto non comprendiamo l’allarmismo a mezzo stampa di questi giorni.

La UILTEC continua a chiedere all’azienda Basell di non depistare l’attenzione e di concentrarsi su impegni seri come presentare in breve tempo nuovi investimenti su Brindisi con i quali mantenere operativo nel tempo il sito brindisino. Qualsiasi altra dichiarazione o scarica barile sulle responsabilità sono solo segno di una evidente ed inaccettabile volontà di disimpegno dell’Azienda da Brindisi.

A seguito del positivo percorso unitario intrapreso per la difesa ed il rilancio del Polo Petrolchimico di Brindisi le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo di Intesa hanno espresso la volontà di proseguire il confronto a livello territoriale con un nuovo incontro programmato nel mese di maggio. L’occasione permetterà di verificare gli avanzamenti nelle attività di fermata e messa in conservazione del Cracking Versalis, dell’iter autorizzativo per l’impianto di accumuli stazionari Eni-Versalis/Seri Industrial e dello stato occupazionale dell’intero Polo Petrolchimico.

Il Segretario Regionale Uiltec Puglia e Coordinatore di Brindisi Carlo Perrucci

e la RSU UILTEC Versalis