“Ulivo creativo, mostra di sculture e design – nuova vita al legno di ulivo” è il titolo dell’esposizione che verrà ospitata a Mesagne, presso la Chiesa di Sant’Anna in piazza Orsini del Balzo.

L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 28 marzo, data in cui si svolgerà anche il convegno a tema collegato all’iniziativa “Ulivi rigenerazione artistica e naturale”, a partire dalle ore 17 presso l’Auditorium del Castello comunale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Matarrelli, interverranno:

• Prof. Francesco Paolo Fanizzi, ordinario di Chimica generale ed inorganica presso l’Università del Salento;

• Prof. Giovanni Seclì – presidente dell’Associazione “Cletus – Cultura del legno e tutela ulivi salentini”;

• Dott. Salvatore Spedicato – scultore;

• Dott. Domenico Ragno – ricercatore;

• Prof.ssa Chiara Romano – docente di Storia dell’Arte presso il Liceo “Marzolla” di Brindisi.

L’evento veicola un messaggio artistico, ambientale e culturale sul valore di una pianta che è indiscutibilmente anche simbolo di un territorio. “Gli ulivi disseccati ed espiantati – spiegano gli organizzatori – sono degni di una seconda vita artistica, artigianale, semindustriale. La laboriosità semisconosciuta e non valorizzata di artigiani ed ebanisti, hobbisti e professionisti, è insieme una denuncia e una proposta corale, da ascoltare e sostenere”.

Opere dei maestri: Brooke Antony, Coroneo Pietro, Corvino Claudio, D’Abramo Antonio, D’Amico Antonio, De Michele Rosario, Durante Renzo, Farner Axel, Gelso Davide, Ingrosso Maria A., Maci Patrizio, Miglietta Massimo, Palma Luigi, Perrone Mauro, Quarta Pino, Russo Vito, Saponaro Giulio, Stanca Renè, Tramacere Mino, Zurlo Tonino.

Immagini fotografiche: “monumentali” di Ostuni di Salvatore Valente; “secolari” di Nardò scolpiti da Francesco Paglialunga.

La mostra sarà aperta fino al 6 aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20, il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 21. L’ingresso è libero. L’evento è organizzato dall’APS Cletus, in collaborazione con le associazioni “Menamè” di San Michele Salentino, “Progetti integrati” di Ostuni, Società di Storia Patria di Oria, con il patrocinio della città di Mesagne. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare i numeri 3343600903 e 3201992482 o inviare una mail a: culturalegnoulivo@gmail.com.