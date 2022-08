Pochi giorni fa il GAL Terra dei Messapi ha pubblicato il nuovo avviso per la selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio di sviluppo e realizzazione di un’APP e di un PORTALE TURISTICO.

Quest’attività rientra nella Strategia di Sviluppo Locale “Arthas” ed è finanziato dal PSR puglia 2014/2020. Grazie a quest’intervento il GAL Terra dei Messapi realizzerà un portale turistico aggregatore dell’offerta territoriale a sostegno degli operatori locali e del turista aiutandolo ad orientarsi tra i tanti appuntamenti ed esperienze da vivere sul territorio. Oltre al portale anche un App esperienziale accompagnerà il visitatore alla scoperta dei luoghi da visitare con una modalità innovativa che incrocia il mondo fisico con quello digitale grazie all’utilizzo della realtà aumentata.

La missione che ci si pone è ambiziosa: trasformare il territorio nel primo Smart Land rurale di Puglia. Nel progettare il futuro volto del territorio però, è assolutamente rilevante le modalità con cui si rendono partecipi gli operatori locali delle attività da avviare e degli obiettivi da raggiungere.

Proprio per questo motivo, il capitolato tecnico dell’avviso è frutto sia di un approfondito studio eseguito negli ultimi mesi dallo staff tecnico del GAL Terra dei Messapi, ma anche dei contributi venuti fuori dai cinque incontri con gli operatori del territorio, organizzati in sedute pubbliche tra luglio e agosto.

Anche altri GAL italiani (GAL Carso, il GAL Costa dei Trabocchi e il GAL Trasimeno Orvietano con il Comune di Orvieto) hanno partecipato ai tavoli di condivisione raccontando le loro esperienze nell’organizzazione e promozione dell’offerta territoriale.

Ora non ci resta che attendere le offerte che arriveranno dalle aziende entro le ore 12 del 26 settembre 2022.

Il link da cui scaricare l’avviso e gli allegati è il seguente: https://bit.ly/3ARDjXx