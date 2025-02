Domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 9.30, presso la palazzina uffici situata di fronte al Break 24 (Via Sabin – zona industriale) avrà luogo una breve cerimonia per l’inaugurazione di un defibrillatore donato dalle aziende “Consorzio stabile Build” e “Ok Appalti” e collocato in un punto strategico della zona industriale di Brindisi.

Saranno presenti il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina, il Direttore generale dell’Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio, il Parroco della Cattedrale don Mimmo Roma, l’Amministratore unico del “Consorzio stabile Build” Angelo Contessa e l’Amministratore unico della società “Ok Appalti” Massimo Fiera.