Dopo la nascita a Brindisi, del Comitato Provinciale (avvenuta il 22 luglio u.s.) promotore per il Referendum Abrogativo contro l’Autonomia Differenziata si sta procedendo – secondo cronoprogramma- alla raccolta firme su tutto il territorio, riscontrando una forte adesione che si pone in linea con lo straordinario dato nazionale che fa registrare la raccolta di migliaia di firme in pochissimi giorni.

Nella giornata di oggi, martedì 30 luglio 2024 dalle ore 20,00 in Piazza a Carovigno, comunichiamo che ci sarà la presentazione del costituendo comitato locale e si darà avvio anche nel suddetto Comune alla raccolta di firme contro l’autonomia differenziata.

Una legge che – come spiegato nei punti del referendum abrogativo- dividerà il Paese, aumentando i divari territoriali e peggiorando le diseguaglianze sociali. Questo provvedimento impoverirà il lavoro, mettendo in discussione il contratto collettivo nazionale e alimentando una competizione al ribasso sulla sicurezza dei lavoratori. Smantellerà l’istruzione pubblica, regionalizzando la scuola e compromettendo l’identità culturale dell’Italia. Privatizzerà la sanità, rendendo il diritto alla salute accessibile solo a chi potrà permetterselo, e demolirà il welfare universalistico, privando il sistema pubblico di risorse fondamentali.

Inoltre, sottrarrà allo Stato la competenza su materie strategiche come politiche energetiche, reti e infrastrutture, telecomunicazioni, porti e aeroporti, trasporti, ricerca scientifica, ambiente, cultura, rapporti con l’UE, commercio con l’estero e protezione civile.

Il Comitato Promotore Provinciale