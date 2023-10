Ritorna on air la trasmissione radiofonica Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza sulle frequenze di Ciccio Riccio.

Da venerdi 20 ottobre alle ore 22.00, uno dei programmi storici del network brindisino riprende il suo format originale dedito alla musica, all’informazione e all’arte.

Quattro voci, tra le più conosciute e professionali dell’etere pugliese, Marco Greco, Angelo De Luca, Antonio Marra, Amedeo Confessore e Michele De Luca per la parte tecnica, per un format consolidato sin dalla fine degli anni ’90, e tra i più seguiti, non solo in Puglia, dagli appassionati di musica alternativa.

A Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza si narrano storie, si ascoltano CD e vinili in un raffinato vagabondare di note. Visioni e genialità.

Vecchie e nuove generazioni di artisti si incrociano sulle strade del blues e del jazz, percorsi polverosi trafficati di rock’n’roll tra suoni vintage e sfumature rurali, canzoni d’autore per spiriti liberi e voci graffianti piene di ironia o cariche di malinconia, omaggi ai vecchi miti e conoscenza di nuove verità e speranze future.

Radiazioni Cult torna a fare compagnia a Radiazioni NRG, in onda il lunedì alle ore 22.00, sempre su Ciccio Riccio, curata da Camillo Fasulo, Mimmo Saponaro, Angelo Olive, Carmine Tateo e Gabriella Trastevere. Alzate il volume e stappatevi una birra.

Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza torna alle vecchie e sane abitudini, il venerdì alle 22.00 su Ciccio Riccio.

Musica di qualità e speaker artigiani dell’etere allo stato puro. Un modo di vivere e raccontare la musica.

Quando la radio va ascoltata in compagnia.