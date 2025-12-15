Il Comune di Fasano è lieto di annunciare un appuntamento musicale di altissimo livello che illuminerà l’estate 2026: Riccardo Cocciante – Live in Concert si terrà il prossimo 23 agosto 2026 nella cornice mozzafiato del Parco Archeologico di Egnazia.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’Egnazia Kepos Sound, la prestigiosa rassegna musicale dei concerti live che ogni anno regala notti indimenticabili in uno dei luoghi più suggestivi della Puglia. Questa data rappresenta l’UNICA DATA in PUGLIA del tour e si preannuncia come una notte che profuma di poesia ed emozioni senza tempo.

«Siamo orgogliosi di ospitare un artista del calibro di Riccardo Cocciante – dichiara l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi -. Il Parco Archeologico di Egnazia, luogo senza tempo, sarà la culla perfetta per la sua voce inconfondibile e le sue melodie storiche. Sarà un connubio magico tra l’arte, la storia e il respiro del mare, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre il semplice concerto».

La voce unica di Riccardo Cocciante risuonerà tra il respiro del mare e le pietre antiche custodite dalla storia millenaria di Egnazia, trasformando il sito in un teatro naturale sotto le stelle. Le sue canzoni torneranno a vibrare come un’eco che attraversa il cuore, in un concerto che si prospetta essere non solo un evento, ma un’esperienza da vivere, sentire e ricordare, una melodia che resta.

Il 23 agosto 2026, i grandi successi dell’artista che ha fatto la storia della musica italiana saranno protagonisti di un viaggio emozionale in una location in cui l’antico si fonde con l’eterno.

Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

