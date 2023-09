A tre mesi dall’avvio di “Un mezzo per la vita”, la raccolta-fondi promossa da Pierpaolo Piliego in favore dell’AIL Brindisi ci piace soffermarci su alcuni numeri ed analizzare alcuni dati, che dimostrano in maniera oggettiva, come in una piccola città del Sud Italia come Brindisi un progetto di natura sociale possa trovare un eccellente riscontro.

Cifre&Numeri

13.000 Euro cifra finora raccolta

12.000 Euro cifra mancante per l’acquisto del mezzo

94 bonifici ricevuti

6 eventi organizzati che hanno visto la presenza di circa 3000 persone

Hanno sposato la nostra causa:

– L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi;

– Reale Mutua di Guido & Ferrienti srl, agenzia assicurativa sita in Corso Roma 140 a Brindisi;

– Lanza Repair Center di Massimo Lanza, Strada per Piccoli 3, Brindisi;

– Montanaro srl, Agente in attivita finanziaria Avvera di Achille Montanaro, via Roma 96, Latiano e Corso Umberto I 128, Brindisi;

– Pizzeria Brunda, di Nico Taveri, piazza Dante 8, Brindisi;

– Emmeauto Group, Concessionaria BMW-MINI Brindisi, Lecce e Taranto, di Fernando Marino, via E.Fermi 25/Bis Brindisi;

– Cisternino Preziosi, via Imperatore Augusto 13, Brindisi;

– Braceria Semeraro, di Antonio Semeraro, Piazza Mercato, Brindisi;

– L’Associazione “Cuore di Donna” della provincia di Brindisi;

– New Basket Brindisi, squadra che milita nel massimo campionato di basket;

– Lega Navale sezione di Brindisi, presidente Salvatore Zarcone;

– l’artista brindisino Diego Quarta che ha messo a disposizione un quadro.

Partecipazione ad eventi sportivi

– Raccolta fondi presso il PalaPentassuglia in occasione di HappyCasa-Segafredo Bologna, gara-1 dei playoff;

– Torneo di Padel per beneficenza organizzato da Simona Maniscalco con la partecipazione dell’Eurosport Padel di Brindisi che ha messo a disposizione gratuitamente i campi;

– Tornei di Basket Under 13 Brindisi Porta del Salento organizzato dalla Asd Robur Brindisi;

– Intitolazione del campo all’aperto del PalaMacchitella di San Vito dei Normanni al compianto “Gianluca Caputi”;

– Torneo di calcetto “Salvatore Mariano” (settima edizione) a Tuturano;

– Basket e Solidarietà Triangolare di pallacanestro presso il PalaMelfi di Brindisi organizzato da Tiziana Minoia e Raffaele Mastrorosa con la presenza dei Golden Players, la Nazionale over 55 di Basket.;

Questi eventi hanno coinvolto fattivamente oltre 1.000 persone che hanno contributo alla nostra raccolta fondi.

I Big al nostro fianco

Finora sono 5 i “big” brindisini che con i loro messaggi hanno sostenuto la nostra iniziativa:

– Marco Di Bello l’arbitro internazionale di calcio, già testimonial Ail e Avis e da sempre vicino al mondo del volontariato e della solidarietà;

– Matteo Spagnolo, talento del basket italiano che ha conquistato l’ottavo posto ai Mondiali di Basket che si sono appena conclusi e che la prossima stagione sarà protagonista in EuroLega con la casacca dell’Alba Berlino;

– Mino Taveri, brindino doc, giornalista Mediaset che, nonostante viva ormai a Milano, non ha voluto far mancare il proprio contributo e partecipazione all’iniziativa;

– Angelo Rogoli, in arte Biggie Bash, e i Boomdabash, il gruppo salentino che da anni spopola nelle piazze italiane e le principali classifiche discografiche;

– Antonio Benarrivo, ex calciatore del Parma e della Nazionale, vice campione del mondo a Usa’94.

Gli eventi in programma

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre raccolta fondi presso il PalaPentassuglia in occasione del Trofeo Pentassuglia;

– Giovedì 28 settembre presso Tenuta “Lu Spada” si terrà una serata a scopo benefico dal titolo: “Il vino e la poesia, due percorsi che uniscono”. L’ingresso sarà gratuito ma sarà possibile versare il proprio contributo libero in favore della nostra iniziativa;

– Sabato 30 settembre, a partire dalle ore 10, si terrà presso i campi del New Sport Padel (che ringraziamo per averci messo a disposizione i campi e la struttura) a Brindisi, un torneo di padel misto che vedrà la partecipazione di 30 coppie organizzato da “Uniti per lo sport”.

– Domenica 1 ottobre Fiera di Latiano;

– Domenica 8 ottobre, presso Panzerotti Food di Annamaria Spagnolo, si terrà un pranzo per beneficenza.