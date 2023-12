Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno sarà fruibile per tutto il periodo festivo con aperture straordinarie, a partire dalla giornata dell’Immacolata.

Il maniero, di fondazione normanna, per le giornate dell’8, 25, 26 dicembre e 1 e 6 gennaio sarà visitabile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Inoltre, la Associazione le Colonne, ente gestore del Castello, propone due appuntamenti per scoprire la storia del borgo antico. Il primo appuntamento dal titolo “Oltre le mura del Castello” si terrà domenica 17 dicembre, alle ore 18,00. I visitatori, accompagnati da una guida turistica, potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra i vicoli del centro storico, straordinariamente illuminato dall’Amministrazione Comunale del sindaco Massimo Lanzilotti, in occasione delle festività. L’iniziativa si replicherà venerdì 29 dicembre sempre allo stesso orario.

Un ulteriore appuntamento sarà rivolto ai più piccoli nelle giornate del 22 e 23 dicembre, alle ore 10, con il consueto “Campus di Natale” condotto dal personale specializzato della associazione Le Colonne.

Sempre nel mese di dicembre si terrà l’inaugurazione della Mostra “Cattedrali” di Gino De Rinaldis, ordinata dal prof. Massimo Guastella dell’Università del Salento. Per l’occasione sarà presente il Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, l’arch. Maria Piccarreta.

Per maggior informazioni è possibile contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com o visitare il sito internet www.castellodicarovigno.it