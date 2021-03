“Colora il tuo Pta”, un sondaggio tra i cittadini di Fasano per il nuovo look del Presidio Territoriale di Assistenza. L’iniziativa è lanciata dalla Direzione dei lavori nell’ambito della ristrutturazione avviata di recente.

“Dopo il successo di partecipazione dei brindisini, che nel 2016 hanno scelto le colorazioni delle facciate esterne dell’ospedale Perrino – spiega il direttore dei lavori, l’ingegner Renato Ammirabile – questa volta vogliamo coinvolgere tutti i fasanesi per trasmettere una nuova energia non solo ai pazienti e agli operatori sanitari, ma all’intero paese. Invitiamo gli abitanti a decidere i colori del Pta, votando una delle quattro proposte: tre ispirate alle sfumature del tufo pugliese, dal sabbia al terra, (Barocca, Bizantina, Saracena) e una soluzione più tecnologica con un rivestimento in pietra (Messapica)”.

Il sondaggio parte sulla pagina Facebook aziendale “ASL Brindisi” e durerà per 8 giorni, dal 1 all’8 aprile 2021. La scelta viene effettuata con un like sulla foto prescelta all’interno dell’album fotografico “Colora il tuo Pta”.

Si possono esprimere al massimo due preferenze su quattro immagini. Alla pagina Facebook si accede anche attraverso il sito istituzionale.

UFFICIO STAMPA ASL BR