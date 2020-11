La nostra associata SCANDIUZZI Steel Constructions SpA, opera nel settore delle costruzioni metalliche – dalla progettazione alla messa in opera – fin dal 1973 in Volpago del Montello a Treviso; a Brindisi dal 1997. E’ situata nella zona industriale, vicino al porto della città.

L’azienda realizza progetti complessi, grazie alla combinazione di attività qualificate di ingegneria, approvvigionamento e costruzione – coordinate da risorse specializzate – oltre che grazie alla possibilità di imbarcare manufatti interi o modularizzati di grandissime dimensioni.

In questi giorni, infatti, sarà trasportato via mare un complesso di 7 forni – per la produzione di idrocarburi – che verrà installato presso una raffineria in Iraq. “E’ stato un lavoro complesso, di alta ingegneria e non di semplice carpenteria, composto da diverse attività con consegna chiavi in mano” ha detto il Direttore dello Stabilimento, ing. Nicola Parisi.

“Costruito interamente a Brindisi, su progetto di ingegneria italiana e manifattura italiana. Un livello di prefabbricazione molto elevato, tenuto conto del fatto che la struttura sarà successivamente collocata nel sito di destinazione per cui si ridurranno le operazioni e le problematiche di cantiere (più assembli più riduci le problematiche/attività di cantiere)”.

“E’ stata scelta Brindisi proprio per la presenza del porto con ampi spazi, che possono consentire di creare determinati manufatti – con dimensioni e pesi importanti – e di imbarcare, come in questo caso, più di 800 tonnellate in un’unica soluzione.

Per l’intera operazione sono stati impiegate circa 50 persone per non meno di 7 mesi.

Confindustria Brindisi è orgogliosa di poter annoverare tra i propri associati – non solo nel comune capoluogo, ma anche nell’intero territorio provinciale – aziende che sono pilastri di eccellenza, in grado di competere sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri.