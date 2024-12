Arriva a San Vito dei Normanni “Una Galassia di Idee”, domenica 15 dicembre alle 18.30 sarà presentato il nuovo Nodo Galattica, uno spazio per laboratori, creatività e inclusione dedicato ai giovani e alla comunità.

Questo nuovo contenitore di idee parte da Galattica, Rete Giovani Puglia e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.

L’evento, voluto dall’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni e finanziato dalla Regione Puglia, sarà diviso in diversi momenti, partirà da un “Tour Galattico” all’interno del laboratorio Urbano ExFadda, con la presentazione dei laborati previsti dal progetto, a cui prenderanno parte i ragazzi già coinvolti e attivi nell’iniziativa. Si procederà poi con l’inaugurazione ufficiale del Nodo Galattica e il tradizionale taglio del nastro.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza

Info 3297115859

Laboratorio Urbano Ex Fadda

Ingresso Via Serranova

Via Brindisi sn

San Vito dei Normanni