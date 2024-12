È stato ospite del Liceo Scientifico Sportivo “Fermi-Monticelli” Ferdinando De Giorgi detto Fefè (Squinzano, 10 ottobre 1961) allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano, di ruolo palleggiatore, commissario tecnico della nazionale maschile italiana. Da giocatore ha vinto Nel corso degli anni 80 e 90 del XX secolo ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali.Nel giugno 2021 viene ufficializzata la sua nomina a commissario tecnico della nazionale maschile italiana per il triennio olimpico fino a Parigi 2024 dove conquista un quarto posto. Il Commissario Tecnico ha risposto a tutte le domande poste dai ragazzi del liceo. Risposte che spaziavano dal volley ad aneddoti sportivi della sua lunga carriera. Lincontro è stata, anche, l’occasione della presentazione del libro scritto dal C.T. della nazionale “Egoisti di squadra”,Il talento individuale e lo spirito di squadra spesso vengono visti come forze in contraddizione. La mossa vincente, però, è trovare il modo di farli andare d’accordo, anzi di farli diventare una cosa sola. Egoisti di squadra è un condensato di tutti i valori, strumenti, storie e concetti che Ferdinando De Giorgi ha imparato nel corso della sua straordinaria carriera sportiva che lo vede da oltre quarant’anni ai vertici dello sport mondiale. Prima da giocatore, come palleggiatore della Nazionale della “generazione dei fenomeni” capace di vincere tre mondiali di fila; e poi come allenatore vincitore di scudetti, Champions e, alla guida della Nazionale italiana, dell’Europeo 2021 e del meraviglioso Mondiale 2022. Dietro a questi risultati c’è un percorso difficile che gli ha permesso di raggiungere obiettivi così grandiosi imparando dai tanti errori, dalle innumerevoli sconfitte e dalle mille sfide che tutti, nello sport, ma anche nel lavoro o nella vita, dobbiamo affrontare quotidianamente. Un incontro davvero formativo per i ragazzi del Liceo diretto dalla Dirigente Scolastico Dott.ssa Metrangolo Stefania

Giada Amatori