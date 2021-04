Si è insediata nella giornata di ieri il nuovo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Brindisi. Il Commissario Capo Dr.ssa Alessandra PRETE ha lasciato la Questura di Milano e da oggi è la nuova Dirigente della Stradale.

È subentrata al Vice Questore Dr.ssa Pasqualina CIACCIA già in quiescenza dal 1° marzo u.s.

Il Commissario Capo Dr.ssa Alessandra PRETE, trentasette anni originaria di Lecce, laureata in giurisprudenza presso l’Università del Salento, arriva a Brindisi dopo aver prestato servizio alla Questura di Como fino al 2019, poi alla Questura di Milano, dapprima con l’incarico di Funzionario dell’U.P.G.S.P. (volanti) e successivamente come Funzionario dell’Ufficio Immigrazione.