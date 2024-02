Gara perfetta per le gialloblu di coach Paolo Totero che in quel di Teramo fanno bottino pieno allungando in classifica proprio sul roster abruzzese. Un match che ha mostrato un particolare equilibrio solo nella fase iniziale della gara quando le padrone di casa con molta grinta e determinazione costringevano le fasanesi agli straordinari. Un set combattuto che Valentina Barbolini e compagne riuscivano comunque a vincere (25-27) indirizzando la gara sui binari del successo finale. Una vittoria concretizzata nei due restanti set che le fasanesi conducevano in porto senza commettere ulteriori distrazioni. Nel secondo set infatti le ragazze di coach Paolo Totero piazzavano subito un break decisivo che permetteva loro di chiudere il gioco senza patemi. Nel terzo game infine ci si attendeva la risposta delle padrone di casa ed invece a fare la gara erano le gialloblu fasanesi, che dominavano letteralmente il set costringendo il Teramo a mollare definitivamente la presa al cospetto di una Pantaleo precisa e cinica che in questa prima di ritorno ha saputo palesare una rinnovata autostima nei propri mezzi e quindi grande personalità nella conduzione del match, anche nei momenti più difficili.

Un ulteriore conferma di crescita della squadra fasanese che dopo la bella vittoria in quel di Messina, era alla ricerca di un segnale di continuità contro la formazione teramana che aveva chiuso il girone di andata con gli stessi punti in classifica generale e che veniva da una strepitosa vittoria contro la capolista Catania. Un successo che rilancia la Pantaleo Podio Fasano nelle zone alte della classifica in attesa dei prossimi scontri diretti.

Adriatica Press Futura-Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(25-27/19-25/12-25)

Adriatica Press Futura Teramo: Vendramini, Ragnoli 5, Poli 6, Di Diego 1, La Brecciosa, Costantini 12, Patriarca, D’Egidio, Mazzagatti 3, Fanelli 2, Capulli, Ventura, Lestini 13. All. Nanni.

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 4, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 5, Marsengo 9, Rizzo, Barbolini 5, Morabito, Albano, Martilotti 16, Pisano, Soleti 6. All. Totero.

Arbitri: Moira Mercuri e Mirco Totò.

Ufficio Stampa