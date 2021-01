Il Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela Milone comunica che assieme al CSI (Centro Sportivo Italiano)-Comitato di Ostuni si svolgerà in data 24 gennaio 2021 una passeggiata nel Parco allo scopo di donare un contributo economico pro “Melissa”, la bambina monopolitana di soli 9 mesi affetta da SMA di tipo 1, a cui solo un’onerosa operazione chirurgica potrà dare sollievo.

Come l’anno scorso, anche quest’anno il Parco inizia l’anno con la beneficenza – afferma il Direttore del Parco – che ringrazia sentitamente il dott. Vanny FRASCARO, Presidente del CSI – Comitato di Ostuni e il coordinatore delle attività Pasquale PIGNATELLI, per l‘impegno profuso per l’iniziativa benefica, convinta che la collaborazione con le associazioni locali, lo scopo dell’iniziativa ed essere a contatto con la natura siano elementi essenziali per sensibilizzare su argomenti quali ambiente, tutela e salute.

Una giornata che consentirà attività motoria e poter aiutare chi, in questo momento, è meno fortunato.

Si tratterà di fare, nel rispetto delle norme ANTI-COVID, un percorso naturalistico ambientale (mirato a sensibilizzare la tutela del nostro territorio) nella bellissima zona Costiera e umida del Parco Dune Costiere di Ostuni, dove si potrà partecipare correndo, corricchiando, passeggiando o camminando.

Ritrovo: ore 8,30 c/o la CASA DEL MARE- area umida di Fiume Morelli.

Partenza della manifestazione ore 9.00.

Quota di partecipazione € 5,00 che sarà interamente devoluta dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Ostuni ai genitori della piccola Melissa tramite bonifico.

Si raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni anti covid che prevedono:

– Mascherine obbligatorie;

– Gel disinfettante;

– Distanziamento min. 2 metri;

E’ consigliabile abbigliamento comodo-sportivo e portare con sé una bottiglietta d’acqua.

Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo