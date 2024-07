31 LUGLIO: “Il tempo di mezzo” di Federica Marangio

Villa Castelli On Line Aps presenta, all’interno della sua rassegna culturale “Una Piazza di Libri – Città di Villa Castelli”, “Il tempo di mezzo” di Federica Marangio

In una serata dove le stelle si uniranno ai sogni e i battiti dei cuori si mescoleranno alle parole, Villa Castelli On Line Aps è orgogliosa di annunciare la presentazione del romanzo “Il tempo di mezzo”, un’opera densa di emozioni scritta dalla talentuosa Federica Marangio. Il libro, con una prefazione della nota autrice Catena Fiorello, è edito da Les Flaneurs ed è destinato a rapire i lettori con la sua prosa evocativa e i suoi temi profondi.

L’evento si terrà il 31 luglio alle ore 20:00 in Piazza Caduti di Nassiriya (Largo Chiesa Vecchia), nel cuore di Villa Castelli (Br), nell’ambito della rassegna culturale “Una Piazza di Libri”, patrocinata da Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Villa Castelli e Assessorato alla Cultura.

La serata, introdotta dalla presidente Carmela Biondi, prevede un inizio con i saluti istituzionali che vedranno la partecipazione del Sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta e dell’Assessore alla Cultura, Avv. Francesco Nigro. Moderatore dell’evento sarà Cosimo Saracino, che guiderà questo incontro ricco di spunti di riflessione.

La magia della letteratura prenderà vita con l’intervento dell’autrice Federica Marangio, che con passione e grazia porterà il pubblico nei meandri del suo racconto. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, Domenico Giovane e Mattia Carlucci accompagneranno le parole con letture appassionate, mentre la musica di Michele Piccoli aggiungerà un tocco di melodia a questa serata già incantevole.

Inoltre, avremo il piacere di ospitare l’esposizione di opere artistiche di Mirella Ligorio, che completeranno il connubio tra arte e letteratura, creando un’ambiente unico dove il cuore e la mente potranno danzare insieme. Le immagini e i video, a cura di Adelaide Gallone e Valerio Pignatelli, sapranno catturare la bellezza e l’essenza di questa serata speciale.

1 AGOSTO: Gabriella Genisi presenta “Giochi di Ruolo”

Una serata incantevole nel cuore dell’estate, il 1 Agosto, si i svolgerà presso la splendida Villa Castelli (Br), a partire dalle ore 20:00 in Piazza Caduti di Nassiriya (Largo Chiesa Vecchia), dove le parole prendono vita e le emozioni si intrecciano come in un abbraccio avvolgente.

In un’atmosfera magica, la nota autrice Gabriella Genisi, celebre per la sua amata protagonista Lolita Lobosco, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra i “Giochi di Ruolo” edito da Marsilio, un’opera che promette di incantare i lettori e risvegliare la fantasia collettiva. Questo evento è parte della rassegna culturale “Una Piazza di Libri”, un progetto che celebra l’unione tra letteratura, arte e comunità.

La serata avrà inizio con i saluti introduttivi della presidente Carmela Biondi, i cui calorosi modi accoglieranno tutti i presenti, seguiti dalle parole del Sindaco Giovanni Barletta e dell’Assessore alla Cultura Avv. Francesco Nigro, figure illuminanti che sostengono la crescita culturale del nostro territorio.

Moderato da Cosimo Saracino, il nostro evento sarà animato da letture appassionate a cura di Domenico Giovane e Adelaide Gallone, che daranno voce e vita alle pagine di Gabriella Genisi, mentre le note dolci del violino di Clara D’Urso accompagneranno i presenti in un flusso di emozioni, elevando ogni parola a una sinfonia di sentimenti.

In un angolo dedicato, l’arte giovanile fiorirà attraverso un’esposizione collettiva, mettendo in luce i talenti del nostro territorio. Le immagini e i video, a cura di Adelaide Gallone e Valerio Pignatelli, sapranno catturare la bellezza e l’essenza di questa serata speciale.

2 AGOSTO: presentazione di “La libertà può volare” di Annachiara Bruno

In un abbraccio poetico fra cultura e comunità, Villa Castelli si prepara ad accogliere un evento che promette di toccare le corde più profonde del cuore. Con grande entusiasmo, Villa Castelli On Line Aps è lieta di annunciare la presentazione del libro “La libertà può volare” di Annachiara Bruno, che si svolgerà all’interno della Rassegna Culturale “Una Piazza di Libri”, il prossimo 2 Agosto, nella suggestiva cornice di Piazza Caduti di Nassiriya (Largo Chiesa Vecchia).

La serata avrà inizio con un’introduzione emozionante a cura della Presidente Carmela Biondi, il cui amore per la cultura si riflette in ogni sua iniziativa. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco Giovanni Barletta e dell’Assessore alla Cultura Avv. Francesco Nigro, simboli di un’amministrazione che crede nel potere delle parole e dell’arte.

A guidare la conversazione sarà Cosimo Saracino, moderatore d’eccezione, che stimolerà il dialogo intorno ai temi affrontati nell’opera di Bruno, con un occhio attento alla potenza del messaggio che si cela dietro le parole. In un momento di particolare significato, interverrà il Centro Antiviolenza di Francavilla Fontana, con la Dott.ssa Andrea Illuzzi, per ribadire l’importanza della lotta contro ogni forma di violenza.

Il cuore della serata sarà riempito dalle letture appassionate di Domenico Giovane e Mattia Carlucci, le cui voci sapranno trasmettere le emozioni profonde contenute nelle pagine del libro. A completare l’atmosfera, la musica del talentuoso Michele Piccoli, che con la sua voce e la chitarra accompagnerà i presenti in un viaggio di note e riflessioni.

In un fiorire di bellezza, sarà presente anche un’esposizione di opere dell’artista Francesca Cavallo, la cui sensibilità creativa arricchirà ulteriormente l’esperienza culturale della serata.

Le immagini e i ricordi di questo evento speciale saranno raccolti dall’occhio attento di Adelaide Gallone e Valerio Pignatelli, i quali trasmetteranno l’essenza di un momento che si preannuncia indimenticabile.

3 AGOSTO: “Italiapartheid” di Leonardo Palmisano

– Sotto il cielo stellato di Villa Castelli (Br), in un contesto ricco di storia e bellezza, si svolgerà un evento che promette di incantare gli animi e solleticare le menti. Nella suggestiva Piazza Caduti di Nassiriya (Largo Chiesa Vecchia), avrà luogo la presentazione dell’opera “Italiapartheid” di Leonardo Palmisano, edita da Fandango. Questo incontro si inserisce nella Rassegna Culturale “Una Piazza di Libri”, un’iniziativa che celebra il potere delle parole e della cultura.

La serata verrà aperta dall’introduzione di Carmela Biondi, la quale ci guiderà nel cuore pulsante del libro con passione e dedizione. A seguire, i saluti istituzionali del Sindaco Giovanni Barletta e dell’Assessore alla Cultura Avv. Francesco Nigro, simboli di un’Amministrazione che sostiene e promuove la crescita culturale della comunità.

Moderato dall’eclettico Cosimo Saracino, l’evento vedrà la partecipazione della Cooperativa L’Ala, ente gestore del Progetto S.A.I. m.s.n.a. 902 del Comune di Villa Castelli, che contribuirà con un intervento della Dott.ssa Viviana Sarcinella, portando alla luce temi di grande rilevanza sociale.

La magia della serata si arricchirà con letture evocative a cura di Domenico Giovane, che darà voce alle pagine scritte di Palmisano, mentre la musica della violinista Clara D’Urso accompagnerà i presenti in un viaggio sonoro d’altri tempi. Non dimentichiamo, infine, l’esposizione di opere dell’artista Andrea Cinieri, le cui creazioni visive incorniceranno l’evento con una bellezza senza tempo.

Le immagini e le emozioni di quest’evento saranno catturate da Adelaide Gallone e Valerio Pignatelli, la cui arte visiva ci permetterà di rivivere i momenti salienti della serata.

Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, Tratturi Reali e Angolo del Fiore, che sostengono questa iniziativa con il calore e la passione che caratterizzano il nostro territorio.

Un invito a tutti: unitevi a noi per una serata di cultura, arte e riflessione, dove le parole di Leonardo Palmisano ci inviteranno a guardare il mondo da nuove prospettive.