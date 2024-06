Domani, 27 giugno, in occasione del 25° anniversario dalla fondazione del Gruppo CISOM di Brindisi, presso la Cattedrale, alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa officiata da S.E. Mons. Giovanni INTINI.

A seguire, si terra una breve cerimonia nella quale saranno consegnate le Onorificenze del Sovrano Militare Ordine di Malta per la MISSIONE UCRAINA.

Sarà presente il Direttore Nazionale e il Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Con l’occasione sarà possibile intervistare i rappresentanti nazionali e i beneficiari delle onorificenze.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) è un ente pubblico di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Ordine di Malta, Ordine Religioso Laicale.

Il CISOM, sin dalla sua nascita, ha sviluppato l’originaria vocazione medico-sanitaria ed implementato, a seguito della sottoscrizione di un accordo internazionale bilaterale in materia di assistenza in caso di gravi calamità (1991) tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Repubblica Italiana, le proprie capacità logistiche e operative nei diversi settori di protezione civile.

In virtù del predetto accordo il Corpo è inserito nell’elenco delle organizzazioni di Protezione Civile di rilevanza nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

Il CISOM è coordinato da una Direzione Nazionale, e si articola sul territorio nazionale in 21 Raggruppamenti e oltre 100 Gruppi che agiscono a livello locale e che rappresentano, assieme alle Sezioni Specialistiche, gli elementi operativi.

Attualmente conta circa 4.000 volontari dotati di differenti professionalità atte a poter garantire una capacità di risposta adeguata in brevissimi tempi di approntamento in caso di emergenza. Nell’ambito delle funzioni di Protezione Civile il Corpo opera per: • Emergenze nazionali e internazionali • Assistenza medica e supporto sanitario in emergenze nazionali, regionali, locali • Assistenza logistica e sanitaria in caso di maxiemergenze o grandi eventi • Implementazioni di accordi con le strutture operative di protezione civile • Informazione e formazione • Diffusione della conoscenza della protezione civile • Collabora con le Forze Armate ed Istituzioni a livello nazionale (quali ad esempio il Ministero dell’Interno, il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e i VVF) così come con le Regioni e con gli Enti Locali, attraverso l’implementazione di convezioni e protocolli operativi che offrono al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ed ai suoi volontari la possibilità di svolgere importanti servizi e di implementare le proprie competenze operative attraverso percorsi formativi.

Il Gruppo CISOM di Brindisi è operativo nel territorio di Brindisi dal 1999 e oltre a numerose attività svolte a livello locale è attivo soprattutto sul territorio nazionale per tutte emergenze che negli anni si sono susseguite, come ad esempio: Emergenze Profughi Albania e Kosovo, Emergenza Sbarchi a Lampedusa, Assistenza Sanitaria nella Basiliche Papali durante il Grande Giubileo del 2000 e il Giubileo Straordinario della Misericordia del 2016, Esequie S.S. Giovanni Paolo II, Beatificazione S.S. Giovanni Paolo II, Canonizzazione S.S. Giovanni XXIII e S.S. Giovanni Paolo II, Sisma Abruzzo e Molise del 2002, Sisma L’Aquila del 2009, Sisma Emilia del 2012, Sisma Centro Italia del 2016-2017, Emergenza Covid, Guerra Ucraina.