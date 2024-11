Un evento importante per la città di Brindisi e la comunità, che sicuramente rimarrà nel cuore di chi vi parteciperà, ammentando ricordi significativi e indelebili.

Giovedì 5 dicembre, ci sarà la Cerimonia di Svelamento dell’Epigrafe Commemorativa di Benedetto XV in ricordo della visita pastorale avvenuta a Brindisi il 14 e 15 giugno 2008, organizzata da Ekoclub International Nazionale e Ekoclub International sez .provinciale di Brindisi, con il patrocinio dell’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni, il Comune di Brindisi, la Provincia di Brindisi.

E’un “regalo” che la nostra Associazione fa alla città di Brindisi e alla comunità, fortemente voluto da tutti i dirigenti, il Consiglio Direttivo, i soci, dal Presidente arch. Massimo Roma(ha in sostanza curato direttamente la progettazione dell’Epigrafe ) che esprime le proprie emozioni per la realizzazione dell’evento .

“ E’ un evento a cui la nostra Associazione stava pensando da diverso tempo- afferma l’arch. Massimo Roma-sin da subito supportata da Ekoclub Nazionale, perché ricorda un momento emozionante, memorabile e straordinario per Brindisi.

Vogliamo trasmettere a tutti i cittadini, ai partecipanti, alle autorità e alle istituzioni, un messaggio di fede e speranza, che vuole intrecciare idealmente la potenza della memoria con un futuro condiviso da tutti, migliore“.

L’evento inizierà alle ore 11.30, in Via Domenico Mennitti (già Via del Mare).con i saluti istituzionali dell’on. Mauro D’Attis, Il Sindaco di Brindisi dott. Giuseppe Marchionna, il Prefetto di Brindisi dott. Luigi Carnevale, il Presidente della Provincia di Brindisi dott. Antonio Matarrelli, l’Arcivescovo Emerito di Brindisi-Ostuni Mons. Rocco Talucci.

Seguiranno la Cerimonia di Svelamento e la benedizione, con il Presidente Nazionale Ekoclub International Fabio Massimo Cantarelli e l’Arcivescovo Brindisi-Ostuni Mons. Giovanni Intini.

I ringraziamenti e commiato da parte del Presidente Ekoclub International Brindisi, arch. Massimo Roma, a presentare l’evento sarà il Vice Presidente Ekoclub International Brindisi dott. Francesco Lisco.

E diversi partner sostenitori hanno dato il proprio contributo alla realizzazione dell’evento, realtà con cui Ekoclub Brindisi ha da diverso tempo messo in campo collaborazioni sinergie : L’Istituto Comprensivo Casale, Serra International Club Brindisi-Ostuni, Rotary Club di Brindisi “Valesio”, CSEN Brindisi-Comitato Provinciale, Confartigianato Brindisi –Bari- BAT, Società Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi.

E per finire, a completare una giornata che sarà davvero da ricordare, la partecipazione del Coro della Scuola secondaria di primo grado Kennedy.

Ekoclub International Brindisi