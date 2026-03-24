Brindisi, 26 marzo 2026 – A partire dalle ore 16:30, lo spazio Desteenazione Brindisi, situato in Strada per Contardo 60 nel quartiere Paradiso, ospiterà “DesTeenArt – la festa delle arti”, un evento dedicato alla cultura street e alla partecipazione attiva dei giovani.

L’iniziativa è promossa da Urban Minds, collettivo attivo sul territorio dal 2014 nella diffusione della cultura urbana, in collaborazione con Desteenazione Brindisi, realtà impegnata in attività rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 21 anni, e Brindisi Cypher, movimento locale riconosciuto anche nella scena freestyle nazionale.

“DesTeenArt” nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di espressione, incontro e crescita per le nuove generazioni, attraverso linguaggi artistici contemporanei come musica, scrittura e freestyle.

Il programma prevede una serie di attività articolate e inclusive, tra cui:

Workshop di scrittura e freestyle a cura di Urban Minds, aperti sia a esperti che a neofiti;

Laboratori artistici dedicati ai giovani, coordinati dagli operatori e dalle operatrici di Desteenazione Brindisi;

Contest di freestyle organizzato da Brindisi Cypher, con la partecipazione di una giuria composta da ospiti della scena nazionale, tra cui Bruno Bug e Kyn;

Riffa con premi offerti dal brand Freewii Shop;

Dj set e momenti musicali con Yona Smith e l’host Numa MC, insieme ad artisti del territorio.

Durante l’evento saranno inoltre presenti un infopoint BR Cypher, uno spazio dedicato al brand Freewii Shop con abbigliamento e personalizzazioni, e un’area food & beverage a cura di Al Morso Paninoteca.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Urban Minds si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere occasioni di partecipazione giovanile e valorizzazione della cultura street come strumento educativo, sociale e creativo