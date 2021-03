Di seguito riportiamo integralmente una lettera aperta inviata da Benito Giglio, presidente dell’Associazione Gulliver 180, al Direttore Generale dell’ASL BR, al Direttore del DSM ed al Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

La scrivente associazione Organizzazione di volontariato per la tutela della Salute Mentale , in relazione alle procedure di programmazione per la vaccinazione COVID 19 che le SS.LL . hanno attuato o hanno predisposto di attuare, rappresenta quanto segue –

Risulta a questa Associazione che, per quanto riguarda le strutture riabilitative psichiatriche dipendenti dal Dipartimento di Salute Mentale di Brindisi, si è proceduto alla vaccinazione degli operatori sanitari, evidentemente rinviando quella degli ospiti delle stesse.

Tale rinvio, a tutt’ oggi perdurante, non appare in linea con quanto attuato nelle RSSA, considerato che le strutture di riabilitazione psichiatrica ospitano soggetti fragili, sotto il profilo fisico oltre che psicologico e quindi altamente bisognosi di interventi tempestivi .

Sembra inoltre che altre aziende Sanitarie della Regione abbiano già operato in tal senso .

Ciò premesso e preso atto delle priorità fissate dal Piano Nazionale Pandemico, si sollecitano le SS.LL a considerare i rilievi qui esposti e concertare le susseguenti azioni secondo le proprie competenze.

Da ultimo si auspica che non vengano trascurati i giusti diritti delle famiglie con persone disabili, nelle quali sempre si nascondono grandi sofferenze e molteplici bisogni .

Ringraziando della cortese attenzione che le SS.LL. sicuramente vorranno prestare a questo nostro appello, si porgono distinti saluti .