Arrivano oggi a Bari le prime 505 dosi del vaccino Pzifer-Biontech anti Covid-19 destinate alle province pugliesi.

Dopo essere partito dal Belgio, il carico di vaccini destinato all’Italia ha fatto tappa allo Spallanzani di Roma per poi essere distribuito in tutte le regioni del Bel Paese.

Alla Puglia è destinato un primo contingente di 505 vaccini che dopo essere stato consegnato al Policlinico di Bari (che fungerà da centro hub regionale), domattina sarà distribuito a cinque nosocomi di riferimento: Gli Ospedali Riuniti di Foggia, il Mons. Dimiccoli di Barletta, l’Antonio Perrino di Brindisi, il Santissima Annunziata di Taranto ed il Vito Fazzi a Lecce.

A Bari andranno 105 vaccini, mentre 80 dosi a testa sono previste per tutte le altre province.

La cabina di regia istituita presso la Regione Puglia, coordinata da Michele Conversano, ha determinato che il 27 Dicembre sarà vaccinata una rappresentanza degli operatori sanitari pugliesi e degli ospiti delle Rsa.

In provincia di Brindisi, metà dei vaccini sarà destinato alla Casa per anziani “Sancta Maria Regina Pacis”, scelta formalmente come centro test per la giornata europea di inizio della campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Alla R.S.S.A. di Fasano sono state destinate 40 dosi che saranno utilizzate per la vaccinazione di 10 operatori e 30 anziani.

Una volta concluso il Vaccini Day, la vera e propria campagna di vaccinazione anti-covid inizierà nei primi giorni di gennaio, quando arriveranno i primi lotti delle 94mila dosi. Pertanto, dopo questo primo contingente simbolico, la campagna vaccinale di massa entrerà nel vivo dopo l’Epifania.