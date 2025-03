Valtur Brindisi e Acqua San Bernardo Cantù è il big match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A2 2024/25. Il PalaPentassuglia si prepara ad una domenica di grande basket in cui il numeroso pubblico presente potrà trascinare i ragazzi di coach Piero Bucchi reduci da una striscia positiva di otto vittorie negli ultimi dieci incontri.

Un match di grande fascino e tradizione: ventitre i precedenti giocati in Serie A, due nella stagione 1981/82 mentre tutti gli altri dopo il 2010/11. Brindisi è avanti di una vittoria nel conteggio globale conducendo per dodici a undici.

Nella partita di andata netta sconfitta per la Valtur Brindisi in occasione del recupero della seconda giornata di Serie A2, disputato a sole quarantotto ore di distanza dalla trasferta di Cividale del Friuli, terminato sul punteggio di 75-57. Top scorer Basile con 21 punti.

Palla a due in programma domenica pomeriggio alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €19 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



Ex della partita Riccardo Moraschini, eletto miglior giocatore italiano della Serie A a Brindisi nella stagione 2018/19; Joonas Riismaa giocatore biancoazzurro nelle ultime due stagioni in LBA; Edoardo Del Cadia, ora in forza alla Valtur Brindisi, è stato tesserato nel mese di aprile 2024 alla Pallacanestro Cantù pur non disputando alcuna partita ufficiale.



Queste le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Giovanni Vildera: “Conosciamo la forza di Cantù, una squadra lunga ed esperta, fresca vincitrice della coppa Italia di A2 nello scorso weekend. Noi vogliamo continuare il buon periodo di risultati consci dell’importanza del match in questo finale di stagione dove ancora tutto può succedere in termini di classifica. Giochiamo in casa e sicuramente avremo dalla nostra un pubblico dalle grandi occasioni”.

Il match Brindisi-Cantù sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Official car Valtur Brindisi – Concessionaria Lacatena – sarà match sponsor dell’evento: sport e mobilità insieme per una domenica di pallacanestro dalle grandi emozioni! A partire dalle ore 16.30 orario di apertura cancelli e ingresso al pubblico, gli spettatori presenti al PalaPentassuglia potranno visionare di persona la gamma di autovetture che stazioneranno nei pressi dell’ingresso al bar e parterre, scambiando due chiacchiere con le hostess che vi accoglieranno per darvi tutte le info possibili. Tutti presenti per un vero big match da assistere dal vivo.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi