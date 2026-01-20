Reduci da due convincenti prestazioni e vittorie nell’ultima giornata di campionato, Cividale e Brindisi si affronteranno mercoledì sera nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno di Serie A2.

Un match di alta classifica e di fondamentale valore per i biancoazzurri, consci di dover invertire il trend negativo in trasferta frutto delle tre sconfitte negli ultimi quattro incontri esterni (Bergamo, Rieti, Roseto, Cremona) e per i friulani che sono alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo la partenza di Ferrari con destinazione Virtus Bologna.

Palla a due mercoledì 21 gennaio alle ore 20:30 al PalaGesteco di Cividale del Friuli.

Il match di andata si concluse sul punteggio di 79-70 a favore dei biancoazzurri, trascinati dai 30 punti di Zach Copeland e dai dieci assist di Andrea Cinciarini.

Diversi ex della partita: Lucio Redivo, nella stagione 2021/22 con la canotta di Brindisi con cui ha partecipato alla Supercoppa Italiana, Final Eight di Coppa Italia e campionato LBA alla media di 9 punti e 1.6 assist a partita. Esperienza anche in campo internazionale in FIBA Basketball Champions League a 11.3 punti di media; Aristide Mouaha, a Cividale dal 2021 al 2023, biennio in cui contribuisce alla promozione in A2 e al raggiungimento dei playoff l’anno successivo; il grande ex del match è Gabriele Miani, cinque stagioni in cui ha vissuto da protagonista l’ascesa di Cividale nel panorama italiano. Cinque anni di soddisfazioni personali e di squadra, ottenendo la promozione in Serie A2 nel 2022 e la successiva consacrazione nel secondo campionato italiano

Le dichiarazioni dell’atleta Gabriele Miani: “Cividale è casa mia, tornare al palazzetto e rivedere tante persone a me care sarà una grande emozione. Alla palla a due però bisogna lasciare tutto alle spalle e concentrarsi su una partita di grande importanza per entrambe le squadre. Noi siamo alla ricerca di continuità in trasferta, sappiamo che se vogliamo ambire ai nostri obiettivi di promozione dobbiamo necessariamente vincere fuori casa, a partire da mercoledì sera”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 21 gennaio alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi