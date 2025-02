La ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 passa anche dal PalaPentassuglia di Brindisi dove i biancoazzurri ospitano la Reale Mutua Torino in cerca di allungare la striscia positiva di quattro successi consecutivi per provare a risalire posizioni in classifica. Le due squadre sono distanziate da quattro punti (Brindisi a quota 26 e Torino a 22 punti) valevoli le ultime due posizioni ai play-in.



Nella partita di andata al Pala Asti dello scorso 16 ottobre 2024, Brindisi si presentò in totale emergenza viste le assenze nel reparto lunghi di Ogden, Vildera e Ndzie. Un match già segnato dalla palla a due e marchiato dal top scorer dell’incontro Taylor mattatore di ben 28 punti a tabellino.



Ex della partita: Niccolò De Vico, nelle ultime tre stagioni a Torino dove ha assunto anche i gradi di capitano raggiungendo la finale playoff nella stagione 2022/23; Fadilou Seck, lo scorso anno a Brindisi all’esordio in Serie A con quattro presenze totali più due partite in FIBA Europe Cup; coach Paolo Moretti, nel passato sulla panchina biancoazzurra nella stagione 2007/08 in Serie B1.



Palla a due in programma domenica alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Sarà una gara molto dura. Torino ha giocatori di qualità e valore, hanno giocato bene l’ultima partita tornando alla vittoria davanti ai propri tifosi. Dovremo cercare di essere solidi. Ogni match adesso sarà un test importante, mancando sempre meno partite alla fine della stagione inevitabilmente cresce il valore di ogni singola partita in programma”.

Il Main Sponsor della società biancoazzurra, Valtur, sarà il match sponsor della partita di campionato.

Previste performance live nel pre partita con professionisti di danza e canto ad entusiasmare il pubblico. Intrattenimento tra gli spalti e in campo, a cura del Team Valtur che chiamerà a sorte alcuni fortunati dal pubblico che – durante l’intervallo – potranno mettersi alla prova direttamente sul parquet di gioco e mostrare le proprie abilità al tiro: in palio gadget Valtur, sconti sulla vacanza Valtur e un maxi premio per il tiro da centrocampo.



Il match Brindisi-Torino sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi