28 aprile

“VASAME – L’amore è rivoluzionario”

con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello

Prosegue la stagione teatrale del Comune di San Vito dei Normanni, in collaborazione con Puglia Culture al Tex – Il Teatro dell’Ex Fadda, con “VASAME – L’amore è rivoluzionario” con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello per la regia di Massimo Venturiello: un incontro tra il teatro e la musica napoletana che esplora il tema dell’amore in tutte le sue sfumature, con un energia che spazia dalla tenerezza alla riflessione sociale.

“Vasame” parla d’amore e ha come filo conduttore la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita “l’ammore” nelle sue tenere struggenti e divertenti sfaccettature. Una musica originaria, atavica e istintiva che si rivela al pubblico attraverso sonorità e ritmiche sincere, dirette e che ha lo scopo di ricondurlo alle sue radici più remote e ancor di più a punti di riflessione sulla condizione attuale che il mondo sta vivendo. Un invito al sentimento più semplice e complesso: l’ammore, la chiave di tutto. Insieme a loro una band di tre bravissimi musicisti.

info: https://www.pugliaculture.it/evento/vasame-7/

