Francavilla Fontana. Mette in vendita on line un climatizzatore provento di furto, denunciato per ricettazione.

Nella mattinata di ieri 8 aprile 2021, a Francavilla Fontana (BR), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalle querele presentate il 28 dicembre 2020 e il 6 aprile 2021 da un 32enne di Latiano, hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione, un 31enne residente a Latiano.

In particolare, l’uomo ha inserito, sul social network facebook, un annuncio di vendita di un climatizzatore portatile marca De Longhi, provento di furto denunciato dal querelante.

Al termine della simulazione della trattativa di acquisto, effettuata, in presenza del denunciato, nel piazzale di un distributore di carburante del luogo, il citato climatizzatore è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario.