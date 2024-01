In che rapporto stanno Sport e Dieta Mediterranea e quale dev’essere un’alimentazione sana e sicura per i giovani atleti: sarà questo il tema del convegno organizzato dalla New Virtus Mesagne in collaborazione con la Fondazione Dieta Mediterranea in programma venerdì, 19 gennaio, alle ore 17.00 presso l’Auditorium del Castello Normanno-Svevo.

L’iniziativa, moderata dal giornalista Cosimo Saracino, gode del patrocinio del Comune di Mesagne e dell’assessorato allo Sport della Regione Puglia.

Dopo i saluti iniziali di Ivano Guarini (presidente New Virtus Mesagne), Franco Scoditti (consigliere d’amministrazione della Fondazione Dieta Mediterranea), Mauro Resta (consigliere con delega allo Sport del Comune di Mesagne) e di Raffaele Piemontese (vicepresidente alla Regione Puglia con delega allo sport), porteranno il loro contributo alla discussione:

– Domenico Rogoli, segretario Fondazione Dieta Mediterranea;

– Ilaria Nocente, tecnologa alimentare;

– Orlando Furioso, medico dello sport;

– Daniele Nucci, dietista presso l’ATS di Brescia.

Seguirà una tavola rotonda su idee e proposte nell’ambito dello sport, della cultura mediterranea e della sana alimentazione in Puglia e a Mesagne, cui parteciperanno: Mauro Vizzino (consigliere regionale), Anna Maria Scalera (assessore alle politiche sociali del Comune di Mesagne), Teresa Pastorelli (presidente Proloco Mesagne), Vincenzo Gatto (presidente del Lions Club di Mesagne).

Attesi ospiti della serata saranno il calciatore Peter Musa, attaccante del Benfica e della nazionale croata, e il cestista statunitense Jamal Smith.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate al sindaco di Mesagne Toni Matarrelli.

L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.