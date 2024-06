Il 21 Giugno alle ore 19 presso Caffetteria Letteraria Nervegna prende il via il terzo appuntamento pre-Pride promosso da Libreria Circe-libreria itinerante indipendente- in collaborazione con Caffetteria Letteraria Nervegna e l’APS Salento Pride.

L’ incontro, con il titolo “Disabilità e sessualità” affronterà i pregiudizi e gli stigma legati al benessere sessuale e affettivo nelle persone con disabilità. Insieme dialogheremo sui vari aspetti che possono permettere il riconoscimento del diritto al benessere affettivo e sessuale e alla sessualità consapevole a tutti e tutte e quindi anche delle persone con disabilità. Il diritto alla sessualità dovrebbe essere garantito al pari di tutti i diritti fondamentali delle persone con disabilità, questo è necessario se si vuole promuovere l’autodeterminazione e l’inclusione.

L’ educazione sessuale è fondamentale per tuttə per comprendere al meglio il proprio corpo, le proprie emozioni e per esprimere la sessualità in modo sicuro e consapevole. Questo approccio dovrebbe iniziare già dalla giovane età nelle scuole, fino alle strutture di accoglienza e non solo, il dibattito rientra a pieno titolo nel più ampio panorama di discussione che riguarda l’ educazione sessuo-affettiva nei luoghi della educazione, nelle struttura di accoglienza e in tutti i luoghi della rieducazione.

Interverranno la Presidentessa dell’ associazione “Piacere per tutti” Serena Grasso, Azzurra Carrozzo (sessuologa), Simona Summa (Presidente ANGSA), Marisa Zito e la testimonianza di Danila Guarnieri.

Con la partecipazione musicale di Sabrina de Mitri.

Modererà associazione Circe.