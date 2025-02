Venerdì 21 febbraio alle ore 12, il Liceo Artistico Musicale ospiterà in Aula magna il giornalista Pietro Perone che presenterà alle classi del Triennio il suo ultimo libro “Pino Daniele Napoli e l’anima della musica. dal Mascalzone latino a Giogio” – Edizioni San Paolo, 2024.

Un viaggio fra i vicoli di Napoli e la carriera del cantautore partenopeo a dieci anni dalla scomparsa.

Pietro Perone, noto giornalista e caporedattore del Mattino affronta con occhio critico le vicende della sua Napoli con uno sguardo attento sui testi di Pino Daniele, che dimostrano un amore sconfinato nei confronti della città, spesso vittima della criminalità. Canzoni che rappresentano una denuncia dello stato di degrado in cui versa Napoli con il desiderio che un giorno le ferite inferte dalla criminalità siano solo un lontano ricordo.

L’incontro, promosso da “Taberna libraria” di Latiano, rappresenta un’occasione di crescita per gli studenti del Liceo musicale che avranno modo di dialogare con l’autore non solo un argomento a loro caro, la musica, ma anche su tematiche di attualità e di Cittadinanza attiva verso cui la scuola e il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino dimostrano attenzione e sensibilità.