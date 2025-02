Il 21 febbraio, a partire dalle ore 21 sul palco del Teatro Comunale di Mesagne, per la stagione teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Culture, arriva Alessio Giannone / Pinuccio con il suo “Non mi trovo”: sul banco degli imputati chiede di essere condannato per la sua inadeguatezza al mondo moderno. Una satira surreale che fonde teatro, proiezioni e comicità, coinvolgendo il pubblico come giuria. Biglietti in vendita a partire da 6 euro, online e in tutti i punti vendita Vivaticket. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 339 133 8519.

Descrizione

In un’aula di tribunale, Pinuccio si trova a farsi processare con la surreale richiesta di essere condannato perché inadeguato rispetto ad un contesto in cui non si ritrova. L’attore sul palco è dietro una balaustra di tribunale, rivolto verso il pubblico. Al suo lato, il banco del giudice con un cancelliere pronto a interagire attraverso l’invio di immagini e video catturati dal web e non solo. Sul banco dell’imputato passano le prove di questa inadeguatezza, indizi che il cancelliere mostra al pubblico, giuria popolare nel processo. La carrellata di teste e documenti presentano il meglio del web e della comunicazione contemporanea. Passando da tiktok alla carta stampata Pinuccio cercherà di convincere il giudice e la giuria popolare a condannarlo all’ergastolo, pur di non continuare a vivere nella società attuale.