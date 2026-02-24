February 24, 2026
L’Amministrazione comunale, venerdì 27 febbraio alle ore 18.00, presenterà il Programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino. Il calendario propone attività culturali, educative e partecipative che intendono rafforzare il legame tra il patrimonio artistico del Novecento e la comunità.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Allegrini, dell’assessore alla Cultura Tiziana Barletta e della consigliera comunale e provinciale Rosalia Fumarola, la presidente dell’ETS Le Colonne, Anna Cinti, illustrerà il percorso di valorizzazione previsto per il 2026. La dottoressa Chiara Bruni guiderà poi i visitatori nelle sale della Pinacoteca, dove trova spazio un nuovo allestimento del patrimonio pittorico e scultoreo. Durante la visita guidata alla sala espositiva, ci saranno gli intermezzi musicali a cura della violinista Ida Paglialuro. Modera l’incontro il giornalista Cosimo Saracino.
«Il Comune rilancia la Pinacoteca “Salvatore Cavallo” – dichiara il sindaco – omaggio al legame che unisce l’artista, suo figlio Stefano e la comunità di San Michele Salentino. L’Amministrazione punta con decisione su cultura e collaborazione con le associazioni locali, pilastri essenziali per la crescita della comunità. Crediamo fermamente in questo percorso di rinascita della Pinacoteca comunale come luogo vivo, capace di generare stimoli e dialoghi costanti».
«Esprimiamo viva soddisfazione per l’intervento di valorizzazione di questo spazio dedicato alla cultura e all’arte – spiega l’assessore alla Cultura Tiziana Barletta – che auspichiamo possa continuare a essere un punto di riferimento per la promozione della creatività e la valorizzazione dei talenti del territorio. Desideriamo ricordare e confermare la gratitudine che la nostra comunità nutre nei confronti del concittadino Stefano Cavallo, che con lungimiranza e generosità donò numerose opere a San Michele Salentino. Il percorso per riportare il pubblico in Pinacoteca è stato impegnativo ma è un traguardo significativo per la crescita culturale di San Michele Salentino».
Il programma di valorizzazione copre l’intero anno e unisce tutela, divulgazione e innovazione. L’obiettivo è rendere la Pinacoteca uno spazio vivo, accessibile e inclusivo, capace di promuovere il benessere culturale e la partecipazione dei cittadini. Nei primi mesi dell’anno hanno preso avvio le attività di catalogazione e digitalizzazione delle opere, insieme all’introduzione di strumenti di fruizione innovativi come i QR code. Sono partite anche iniziative di apertura e sensibilizzazione rivolte al pubblico e alle scuole.
Nel corso dell’anno sono previste visite guidate, laboratori creativi, incontri con artisti e storici dell’arte e progetti di welfare culturale. I percorsi educativi si rivolgono a scuole, famiglie, adulti e anziani, con proposte pensate per ogni fascia di età. Durante l’estate la Pinacoteca ospiterà visite serali, narrazioni teatrali ed eventi performativi. In autunno sono in programma mostre tematiche, workshop e approfondimenti dedicati all’arte italiana del Novecento. L’anno si chiuderà con iniziative natalizie e con la pubblicazione del bilancio culturale annuale, che documenta il lavoro svolto e l’impatto sul territorio.

