L’Amministrazione comunale, venerdì 27 febbraio alle ore 18.00, presenterà il Programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino. Il calendario propone attività culturali, educative e partecipative che intendono rafforzare il legame tra il patrimonio artistico del Novecento e la comunità.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Allegrini, dell’assessore alla Cultura Tiziana Barletta e della consigliera comunale e provinciale Rosalia Fumarola, la presidente dell’ETS Le Colonne, Anna Cinti, illustrerà il percorso di valorizzazione previsto per il 2026. La dottoressa Chiara Bruni guiderà poi i visitatori nelle sale della Pinacoteca, dove trova spazio un nuovo allestimento del patrimonio pittorico e scultoreo. Durante la visita guidata alla sala espositiva, ci saranno gli intermezzi musicali a cura della violinista Ida Paglialuro. Modera l’incontro il giornalista Cosimo Saracino.

«Il Comune rilancia la Pinacoteca “Salvatore Cavallo” – dichiara il sindaco – omaggio al legame che unisce l’artista, suo figlio Stefano e la comunità di San Michele Salentino. L’Amministrazione punta con decisione su cultura e collaborazione con le associazioni locali, pilastri essenziali per la crescita della comunità. Crediamo fermamente in questo percorso di rinascita della Pinacoteca comunale come luogo vivo, capace di generare stimoli e dialoghi costanti».

«Esprimiamo viva soddisfazione per l’intervento di valorizzazione di questo spazio dedicato alla cultura e all’arte – spiega l’assessore alla Cultura Tiziana Barletta – che auspichiamo possa continuare a essere un punto di riferimento per la promozione della creatività e la valorizzazione dei talenti del territorio. Desideriamo ricordare e confermare la gratitudine che la nostra comunità nutre nei confronti del concittadino Stefano Cavallo, che con lungimiranza e generosità donò numerose opere a San Michele Salentino. Il percorso per riportare il pubblico in Pinacoteca è stato impegnativo ma è un traguardo significativo per la crescita culturale di San Michele Salentino».

Il programma di valorizzazione copre l’intero anno e unisce tutela, divulgazione e innovazione. L’obiettivo è rendere la Pinacoteca uno spazio vivo, accessibile e inclusivo, capace di promuovere il benessere culturale e la partecipazione dei cittadini. Nei primi mesi dell’anno hanno preso avvio le attività di catalogazione e digitalizzazione delle opere, insieme all’introduzione di strumenti di fruizione innovativi come i QR code. Sono partite anche iniziative di apertura e sensibilizzazione rivolte al pubblico e alle scuole.

Nel corso dell’anno sono previste visite guidate, laboratori creativi, incontri con artisti e storici dell’arte e progetti di welfare culturale. I percorsi educativi si rivolgono a scuole, famiglie, adulti e anziani, con proposte pensate per ogni fascia di età. Durante l’estate la Pinacoteca ospiterà visite serali, narrazioni teatrali ed eventi performativi. In autunno sono in programma mostre tematiche, workshop e approfondimenti dedicati all’arte italiana del Novecento. L’anno si chiuderà con iniziative natalizie e con la pubblicazione del bilancio culturale annuale, che documenta il lavoro svolto e l’impatto sul territorio.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino