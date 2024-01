Venerdì 5 gennaio alle 18:30 presso le Officine Ipogee, in piazzetta Sant’Anna dei Greci a Mesagne, le associazioni Mesagne Bene Comune e Street View presentano lo Spettacolo Teatrale Firenze66 di e con Andrea Martina.

“È la notte tra il 3 e il 4 novembre 1966. Il giorno dopo a Firenze è festa e per Cecilia e Federico sarà la prima volta che usciranno insieme. A dividerli c’è solo una notte, ma anche un fiume. Da diverse ore sta piovendo e il fiume Arno inizia a fare paura…”

Scrittore, sceneggiatore e autore teatrale, Andrea Martina, classe 1990, ha realizzato i romanzi “Fratelli di Strada” (Il Filo, 2012), “C’è chi dice No” (Lupo Editore, 2015) e “La Terza Stagione” (Ed. Esperidi, 2019); per il teatro ha scritto e interpretato gli spettacoli “Il Gigante” (2015), “Amata Terra Mia – Domenico Modugno prima del mito” (2016) e “Gino Bartali – Una guerra in bicicletta” (2020). Quest’ultimo lavoro è diventato un podcast selezionato nella cinquina finale dell’Italian Podcast Awards 2022 – Categoria sport. Nel 2019 consegue la laurea magistrale in Lettere Moderne presso l’Università del Salento. Collabora con Treccani e Runlovers. In ambito audiovisivo ha realizzato come produttore e sceneggiatore diversi cortometraggi, spot e documentari. Attualmente insegna a Modena e a breve uscirà il suo nuovo romanzo “FURIA”.

Ingresso con contributo di 10 euro comprensivo di tessera associativa 2024 e aperitivo.

Info: mesagnebenecomune@gmail.com