Padel TIME … 5 luglio 2024.

Un sostantivo che ispira non solo tanto divertimento e tanta voglia di condivisione, ma unisce anche i sogni in nome dell’amicizia tutta al femminile.

Eh già! Tra le molteplici iniziative vi segnaliamo proprio quella femminile, di Marcella, Virginia e Vanessa accompagnate e sostenute da altrettanto donne, che hanno reso possibile la serata creata presso la struttura del Jpadel Arena, in via Cappuccini, il giorno 5 Luglio 2024 alle ore 18.30.

Si scontreranno in un torneo misto giallo, con sorteggio, ben 32 coppie tra l’intermedio e i principianti. La serata sarà allietata dalla musica e postazione food con inizio dalle 18,30 fino alle 24,00.

Alle 19,00 vi sarà lo start con l’inno nazionale e le coppie si sfideranno per conquistare l’ambito trofeo finale.

Durante il corso della serata vi saranno alcune sorprese, palline special, gadget e una originalissima postazione selfie oltre alla partecipazione di giocatori provenienti da Francavilla, Fasano e San Vito.

Le organizzatrici invitano tutta la cittadinanza ad unirsi a questo evento per far visita alla struttura ed apprezzarne la bellezza ma soprattutto per condividere con tutti i partecipanti la voglia di fare il tifo per la squadra e avvicinare grandi e piccoli a questo magnifico sport.

Oltre al sostegno delle proprie compagne di gioco e della famiglia Niccoli, il comitato organizzatore ha promosso la serata con un preciso intento, quello di voler omaggiare la prima e innovativa giocatrice di Padel a Brindisi, Jessica Niccoli, deceduta da pochi mesi, che è stata un grande esempio di giocatrice e donna affrontando ogni partita e ogni lezione con un solo motto : CI VEDIAMO IN CAMPO!

Lo spirito di condivisione di Jessica seminato in ognuna di loro è stato così raccolto, fino a scegliere di organizzare il torneo del 5 luglio come avrebbe voluto lei nella nuova struttura: “Abbiamo realizzato insieme un piccolo desiderio di Jessica, una grande stella del Padel, il torneo del 5 Luglio 2024” .

Le organizzatrici ringraziano gli sponsor e tutti coloro che con il loro contributo hanno reso possibile questo piccolo evento .

Comitato Organizzatore JPadel Arena Brindisi